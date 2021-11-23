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Лига чемпионов: Еще 4 команды могут выйти в плей-офф

Лига чемпионов: Еще 4 команды могут выйти в плей-офф Сегодня стартует 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
23 ноября 2021 г. 07:52
Лига чемпионов: Еще 4 команды могут выйти в плей-офф

Сегодня стартует 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день тура в группах E, F, G и H состоятся 8 матчей, которые начнутся в 21:45 и в 00:00 по бакинскому времени.

Немецкая "Бавария", вышедшая в плей-офф из группы E, в гостях сыграет с киевским "Динамо". "Барселона" же, в Испании принимает португальский клуб "Бенфика". Победа в этой игре даст возможность каталонцам продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

В группе H английский "Челси" также может выйти в плей-офф. Для этого лондонский клуб не должен проиграть дома "Ювентусу".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, V тур

23 ноября

Группа E.

21:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бавария" (Германия)

00:00. "Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия)

Очки: "Бавария" - 12, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

Группа F.

21:45. "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

00:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 7, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3.

Группа G.

00:00. "Лилль" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)

00:00. "Севилья" (Испания) - "Вольфсбург" (Германия)

Очки: "Зальцбург" - 7, "Лилль" - 5, "Вольфсбург" - 5, "Севилья" - 3.

Группа H.

00:00. "Мальмё" (Швеция) - "Зенит" (Россия)

00:00. "Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия)

Очки: "Ювентус" - 12, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Daha 4 komanda pley-offa vəsiqəni təmin edə bilər

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