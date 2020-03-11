Лига чемпионов: "Аталанта" и "Лейпциг" вышли в 1/4 финала - ФОТО - ВИДЕО

В ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" принимал "Тоттенхэм Хотспур".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 10-й минуте матча счет открыл полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер. Через 11 минут Забитцер оформил дубль. В концовке встречи, на 87-й минуте хавбек хозяев Эмиль Форсберг довел счет до разгромного.

В первой игре в Лондоне немецкая команда одержала победу со счетом 1:0. Таким образом, "РБ Лейпциг" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Тоттенхэм Хотспур" завершил выступление в турнире.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" обыграла "Валенсию" со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе "Месталья". Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счет был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Йосип Иличич, который реализовал 11-метровый. В середине тайма счет сравнял Кевин Гамейро. На 43-й минуте Иличич вновь вывел гостей вперед, еще раз забив с пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Гамейро с передачи Феррана Торрес. На 67-й минуте Торрес вывел "Валенсию" вперед с паса Даниэля Парехо. Через несколько минут счет сравнял Иличич, а на 82-й минуте словенец вывел гостей вперед, оформив дубль.

В первом матче "Аталанта" также была сильнее "Валенсии", разгромив испанцев со счетом 4:1.