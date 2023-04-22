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Лига 1: Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить "Анже"

Лига 1: Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить "Анже" "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Анже" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
22 апреля 2023 г. 02:32
Лига 1: Дубль Мбаппе помог ПСЖ победить Анже

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Анже" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Анже, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Дубль оформил Килиан Мбаппе (9-я, 26-я минуты), у хозяев отличился Сада Тиуб (87).

ПСЖ, набравший 75 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Столичный клуб одержал третью победу подряд. "Анже" с 14 баллами располагается на последней строчке.

В следующем матче ПСЖ 30 апреля примет "Лорьян", а "Анже" в этот же день на выезде сыграет с "Ренном".

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