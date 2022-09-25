Лига наций: Завершились матчи пятого тура

Сегодня завершился пятый тур Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня завершился пятый тур Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в 3-й игровой день в лигах А, В и С было сыграно 9 игр.

Во 2-й группе Лиги А Испания уступила дома Швейцарии, а Чехия Португалии.

В 1-й группе Лиги B Украина на выезде обыграла Армению, Шотландия дома Ирландию.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, V тур

24 сентября

Лига А

2 группа

22:45. Испания - Швейцария - 1:2

22:45. Чехия - Португалия - 0:4

Очки: Португалия - 10, Испания - 8, Швейцария - 6, Чехия - 4.

Лига В

1 группа

17:00. Армения - Украина - 0:5

22:45. Шотландия - Ирландия - 2:1

Очки: Шотландия - 12, Украина - 10, Ирландия - 4, Армения - 3.

2 группа

22:45. Израиль - Албания - 2:1

Очки: Израиль - 8 (в 4-х играх), Исландия - 3 (в 3-х играх), Албания - 1 (в 3-х играх).

4 группа

20:00. Словения – Норвегия – 2:1

22:45. Сербия – Швеция – 4:1

Очки: Норвегия - 10, Сербия - 10, Словения - 5, Швеция - 3.

Лига С

2 группа

20:00. Северная Ирландия - Косово - 2:1

22:45. Кипр - Греция - 1:0

Очки: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия - 5, Кипр - 5.