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Лига Наций: Украина разгромила Армению

Лига Наций: Украина разгромила Армению Завершился матч третьего тура Лиги наций УЕФА Украина - Армения. Команды группы 1 Лиги В играли на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Победу одержала украинская сборная - 3:0.
Футбол
11 июня 2022 г. 19:08
Лига Наций: Украина разгромила Армению

Завершился матч третьего тура Лиги Наций УЕФА Украина - Армения. Команды группы 1 Лиги В играли на стадионе "ЛКС" в Лодзи (Польша). Победу одержала украинская сборная - 3:0.

Как передает Report, счет был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился полузащитник Руслан Малиновский, ему ассистировал Александр Караваев. На 77-й минуте забил сам Караваев. На 84-й минуте результативный удар нанёс хавбек Виталий Миколенко.

Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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