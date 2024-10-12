Лига наций УЕФА: Украина обыграла Грузию, Венгрия и Нидерланды сыграли вничью

В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи третьего тура.
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Лига наций УЕФА
Лига A
3-я группа
22:45. Венгрия – Нидерланды 1:1
22:45. Босния и Герцеговина – Германия 1:2
Очки: Германия – 7, Нидерланды – 5, Босния и Герцеговина – 2, Венгрия – 1.
Лига B
1-я группа
22:45. Украина – Грузия 1:0
22:45. Чехия – Албания 2:0
Очки: Грузия – 6, Чехия – 6, Албания – 3, Украина – 3.
4-я группа
22:45. Турция – Черногория 1:0
22:45. Исландия – Уэльс 2:2
Очки: Турция – 7, Уэльс – 5, Исландия – 4, Черногория – 0.
Лига C
1-я группа
20:00. Эстония – Азербайджан 3:1
22:45. Словакия – Швеция 2:2
Очки: Швеция – 7, Словакия – 7, Эстония – 3, Азербайджан – 0.