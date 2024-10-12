Лига наций УЕФА: Украина обыграла Грузию, Венгрия и Нидерланды сыграли вничью

В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи третьего тура.

В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи третьего тура.

Как сообщает Report , в 4-й группе Лиги B сборная Турции минимально обыграла Черногорию, а в 1-й группе украинцы с аналогичным счетом оказались сильнее грузинской команды, в матче между Венгрией и Нидерландами была зафиксирована ничья.

Лига наций УЕФА

Лига A

3-я группа

22:45. Венгрия – Нидерланды 1:1

22:45. Босния и Герцеговина – Германия 1:2

Очки: Германия – 7, Нидерланды – 5, Босния и Герцеговина – 2, Венгрия – 1.

Лига B

1-я группа

22:45. Украина – Грузия 1:0

22:45. Чехия – Албания 2:0

Очки: Грузия – 6, Чехия – 6, Албания – 3, Украина – 3.

4-я группа

22:45. Турция – Черногория 1:0

22:45. Исландия – Уэльс 2:2

Очки: Турция – 7, Уэльс – 5, Исландия – 4, Черногория – 0.

Лига C

1-я группа

20:00. Эстония – Азербайджан 3:1

22:45. Словакия – Швеция 2:2

Очки: Швеция – 7, Словакия – 7, Эстония – 3, Азербайджан – 0.