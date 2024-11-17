Лига наций УЕФА: Сегодня будет дан старт играм VI тура

Сегодня в Лиге наций УЕФА будет дан старт играм VI тура группового.

Сегодня в Лиге наций УЕФА будет дан старт играм VI тура группового.

Как передает Report , в рамках игрового дня будет проведено 9 встреч.

В 1-й группе Лиги А Хорватия встретится с Португалией, а Польша - с Шотландией. В 4-й группе Испания примет Швейцарию, а Сербия - Данию.

Лига наций УЕФА, VI тур

17 ноября

Лига А

1-я группа

23:45. Хорватия - Португалия

23:45. Польша - Шотландия

Очки: Португалия - 13, Хорватия - 7, Шотландия - 4, Польша - 4.

4-я группа

23:45. Испания - Швейцария

23:45. Сербия - Дания

Очки: Испания - 13, Дания - 7, Сербия - 5, Швейцария - 2.

Лига С

2-я группа

23:45. Косово - Литва

23:45. Румыния - Кипр

Очки: Румыния - 12 (4 игры), Косово - 9 (4 игры), Кипр - 6, Литва - 0.

3-я группа

23:45. Болгария - Беларусь

23:45. Люксембург - Северная Ирландия

Очки: Северная Ирландия - 10, Болгария - 8, Беларусь - 6, Люксембург - 2.

Лига D

1-я группа

23:45. Лихтенштейн - Сан-Марино

Очки: Гибралтар - 6 (4 игры), Сан-Марино - 4 (3 игры), Лихтенштейн - 2 (3 игры).