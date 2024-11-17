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Лига наций УЕФА: Сегодня будет дан старт играм VI тура

Лига наций УЕФА: Сегодня будет дан старт играм VI тура Сегодня в Лиге наций УЕФА будет дан старт играм VI тура группового.
Футбол
17 ноября 2024 г. 09:02
Лига наций УЕФА: Сегодня будет дан старт играм VI тура

Сегодня в Лиге наций УЕФА будет дан старт играм VI тура группового.

Как передает Report, в рамках игрового дня будет проведено 9 встреч.

В 1-й группе Лиги А Хорватия встретится с Португалией, а Польша - с Шотландией. В 4-й группе Испания примет Швейцарию, а Сербия - Данию.

Лига наций УЕФА, VI тур
17 ноября
Лига А
1-я группа
23:45. Хорватия - Португалия
23:45. Польша - Шотландия
Очки: Португалия - 13, Хорватия - 7, Шотландия - 4, Польша - 4.

4-я группа
23:45. Испания - Швейцария
23:45. Сербия - Дания

Очки: Испания - 13, Дания - 7, Сербия - 5, Швейцария - 2.

Лига С
2-я группа

23:45. Косово - Литва
23:45. Румыния - Кипр

Очки: Румыния - 12 (4 игры), Косово - 9 (4 игры), Кипр - 6, Литва - 0.

3-я группа

23:45. Болгария - Беларусь
23:45. Люксембург - Северная Ирландия

Очки: Северная Ирландия - 10, Болгария - 8, Беларусь - 6, Люксембург - 2.

Лига D
1-я группа
23:45. Лихтенштейн - Сан-Марино

Очки: Гибралтар - 6 (4 игры), Сан-Марино - 4 (3 игры), Лихтенштейн - 2 (3 игры).

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Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqası: VI tura bu gün start veriləcək

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