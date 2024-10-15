Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию

В рамках IV тура Лиги наций УЕФА состоялись несколько матчей.
Как сообщает
Команда братской страны, выступающая в 4-й группе Лиги B, играла в гостях против Исландии. Матч завершился победой Турции со счетом 4:2.
Один из интересных матчей прошел в Германии, где местная сборная, представляющая 3-ю группу Лиги A, на своем поле обыграла Нидерланды со счетом 1:0.
Еще один соперник сборной Азербайджана — Швеция — сыграл в гостях против Эстонии. Шведская команда уверенно победила со счетом 3:0.
Лига наций УЕФА
IV тур
14 октября
Лига A
II группа
22:45. Италия – Израиль – 4:1
22:45. Бельгия – Франция – 1:2
III группа
22:45. Германия – Нидерланды – 1:0
22:45. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2
Лига B
I группа
20:00. Грузия – Албания – 0:1
22:45. Украина – Чехия – 0:1
IV группа
22:45. Уэльс – Черногория – 1:0
22:45. Исландия – Турция – 2:4
Лига C
I группа
20:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
22:45. Эстония – Швеция – 0:3
Отметим, что тур завершится сегодняшними восемью матчами.