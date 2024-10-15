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Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию

Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию В рамках IV тура Лиги наций УЕФА состоялись несколько матчей.
Футбол
15 октября 2024 г. 01:04
Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию

В рамках IV тура Лиги наций УЕФА состоялись несколько матчей.

Как сообщает Report, помимо сборной Азербайджана, на поле вышла и сборная Турции.

Команда братской страны, выступающая в 4-й группе Лиги B, играла в гостях против Исландии. Матч завершился победой Турции со счетом 4:2.

Один из интересных матчей прошел в Германии, где местная сборная, представляющая 3-ю группу Лиги A, на своем поле обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Еще один соперник сборной Азербайджана — Швеция — сыграл в гостях против Эстонии. Шведская команда уверенно победила со счетом 3:0.

Лига наций УЕФА

IV тур
14 октября

Лига A
II группа
22:45. Италия – Израиль – 4:1
22:45. Бельгия – Франция – 1:2

III группа
22:45. Германия – Нидерланды – 1:0
22:45. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2

Лига B
I группа
20:00. Грузия – Албания – 0:1
22:45. Украина – Чехия – 0:1

IV группа
22:45. Уэльс – Черногория – 1:0
22:45. Исландия – Турция – 2:4

Лига C
I группа
20:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
22:45. Эстония – Швеция – 0:3

Отметим, что тур завершится сегодняшними восемью матчами.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə və İtaliya yığmalarından qələbə

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