Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию

В рамках IV тура Лиги наций УЕФА состоялись несколько матчей.

В рамках IV тура Лиги наций УЕФА состоялись несколько матчей.

Как сообщает Report , помимо сборной Азербайджана, на поле вышла и сборная Турции.

Команда братской страны, выступающая в 4-й группе Лиги B, играла в гостях против Исландии. Матч завершился победой Турции со счетом 4:2.

Один из интересных матчей прошел в Германии, где местная сборная, представляющая 3-ю группу Лиги A, на своем поле обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Еще один соперник сборной Азербайджана — Швеция — сыграл в гостях против Эстонии. Шведская команда уверенно победила со счетом 3:0.

Лига наций УЕФА

IV тур

14 октября

Лига A

II группа

22:45. Италия – Израиль – 4:1

22:45. Бельгия – Франция – 1:2

III группа

22:45. Германия – Нидерланды – 1:0

22:45. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2

Лига B

I группа

20:00. Грузия – Албания – 0:1

22:45. Украина – Чехия – 0:1

IV группа

22:45. Уэльс – Черногория – 1:0

22:45. Исландия – Турция – 2:4

Лига C

I группа

20:00. Азербайджан – Словакия – 1:3

22:45. Эстония – Швеция – 0:3

Отметим, что тур завершится сегодняшними восемью матчами.