Лига наций УЕФА: Подведены итоги 4-го тура

В Лиге наций УЕФА завершился IV тур.
Как сообщает
В I группе Лиги A Шотландия дома сыграла вничью с Португалией, а в IV группе этой лиги сборная Испании разгромила Сербию на домашнем поле.
Лига наций УЕФА
IV тур
15 октября
Лига A
I группа
22:45. Польша - Хорватия 3:3
22:45. Шотландия - Португалия 0:0
Очки: Португалия - 10, Хорватия - 7, Польша - 4, Шотландия - 1.
IV группа
22:45. Швейцария - Дания 2:2
22:45. Испания - Сербия 3:0
Очки: Испания - 10, Дания - 7, Сербия - 4, Швейцария - 1.
Лига C
II группа
22:45. Литва - Румыния 1:2
22:45. Косово - Кипр 3:0
Очки: Румыния - 12, Косово - 9, Кипр - 3, Литва - 0.
III группа
22:45. Беларусь - Люксембург 1:1
22:45. Северная Ирландия - Болгария 5:0
Очки: Северная Ирландия - 7, Беларусь - 6, Болгария - 5, Люксембург - 2.
Отметим, что V тур Лиги наций стартует 14 ноября.