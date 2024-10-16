Лига наций УЕФА: Подведены итоги 4-го тура

В Лиге наций УЕФА завершился IV тур.

В Лиге наций УЕФА завершился IV тур.

Как сообщает Report , что в лигах A и C было проведено восемь матчей.

В I группе Лиги A Шотландия дома сыграла вничью с Португалией, а в IV группе этой лиги сборная Испании разгромила Сербию на домашнем поле.

Лига наций УЕФА

IV тур

15 октября

Лига A

I группа

22:45. Польша - Хорватия 3:3

22:45. Шотландия - Португалия 0:0

Очки: Португалия - 10, Хорватия - 7, Польша - 4, Шотландия - 1.

IV группа

22:45. Швейцария - Дания 2:2

22:45. Испания - Сербия 3:0

Очки: Испания - 10, Дания - 7, Сербия - 4, Швейцария - 1.

Лига C

II группа

22:45. Литва - Румыния 1:2

22:45. Косово - Кипр 3:0

Очки: Румыния - 12, Косово - 9, Кипр - 3, Литва - 0.

III группа

22:45. Беларусь - Люксембург 1:1

22:45. Северная Ирландия - Болгария 5:0

Очки: Северная Ирландия - 7, Беларусь - 6, Болгария - 5, Люксембург - 2.

Отметим, что V тур Лиги наций стартует 14 ноября.