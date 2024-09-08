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Лига наций УЕФА: Определились стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана

Лига наций УЕФА: Определились стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана Определились стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана, которые встретятся в матче Лиги наций УЕФА.
Футбол
8 сентября 2024 г. 19:20
Лига наций УЕФА: Определились стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана

Определились стартовые составы сборных Словакии и Азербайджана, которые встретятся в матче Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Азербайджан: Мехди Джаннатов, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Амин Сейдиев, Эльвин Джафаргулиев, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Эмиль Мустафаев, Торал Байрамов, Озанджан Кёкчю, Ренат Дадашов.

Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьомбер, Милан Шкриниар, Адам Оберт, Давид Ганцко, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Юрай Куцка, Томаш Суслов, Лукаш Гараслин, Давид Стрелец.

Отметим, что матч, который состоится на "Футбольной арене Кошице" в одноименном городе, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Slovakiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

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