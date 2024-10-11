Лига наций УЕФА: Греция на выезде сенсационно обыграла Англию

Сборная Греции по футболу сенсационно обыграла команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Первый гол в противостоянии оформил Вангелис Павлидис с передачи Константиноса Кульеракиса на 49-й минуте игры. Англичане сумели сравнять счет только на 88-й минуте, отличился Джуд Беллингем. Победный гол оформил Павлидис на 90+4-й минуте.
В матче сборных Италии и Бельгии победитель не определился. Итальянцы открыли счет уже на 1-й минуте, отличился Андреа Камбьязо. На 24-й минуте игры "скуадра адзурра" увеличила преимущество благодаря голу Матео Ретеги. Первый мяч бельгийцы отыграли уже на 42-й минуте, забил Максим Де Кёйпер. На 61-й минуте Леандро Троссард сравнял счет, этот гол оказался последним в матче.
Лига наций УЕФА
3-й тур
10 октября
Лига A, группа 2
Италия - Бельгия — 2:2
Израиль - Франция — 1:4
Лига В, группа 2
Англия - Греция — 1:2
Финляндия - Ирландия — 1:2
Лига В, группа 3
Австрия - Казахстан — 4:0
Норвегия - Словения — 3:0
Лига С, группа 4
Латвия - Северная Македония — 0:3
Фарерские острова - Армения — 2:2
Лига D, группа 1
Гибралтар - Сан-Марино — 1:0
Лига D, группа 2
Молдова - Андорра — 2:0.