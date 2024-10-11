Лига наций УЕФА: Греция на выезде сенсационно обыграла Англию

Сборная Греции по футболу сенсационно обыграла команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборная Греции по футболу сенсационно обыграла команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в противостоянии оформил Вангелис Павлидис с передачи Константиноса Кульеракиса на 49-й минуте игры. Англичане сумели сравнять счет только на 88-й минуте, отличился Джуд Беллингем. Победный гол оформил Павлидис на 90+4-й минуте.

В матче сборных Италии и Бельгии победитель не определился. Итальянцы открыли счет уже на 1-й минуте, отличился Андреа Камбьязо. На 24-й минуте игры "скуадра адзурра" увеличила преимущество благодаря голу Матео Ретеги. Первый мяч бельгийцы отыграли уже на 42-й минуте, забил Максим Де Кёйпер. На 61-й минуте Леандро Троссард сравнял счет, этот гол оказался последним в матче.

Лига наций УЕФА

3-й тур

10 октября

Лига A, группа 2

Италия - Бельгия — 2:2

Израиль - Франция — 1:4

Лига В, группа 2

Англия - Греция — 1:2

Финляндия - Ирландия — 1:2

Лига В, группа 3

Австрия - Казахстан — 4:0

Норвегия - Словения — 3:0

Лига С, группа 4

Латвия - Северная Македония — 0:3

Фарерские острова - Армения — 2:2

Лига D, группа 1

Гибралтар - Сан-Марино — 1:0

Лига D, группа 2

Молдова - Андорра — 2:0.