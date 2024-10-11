О нас

Лига наций УЕФА: Греция на выезде сенсационно обыграла Англию

Лига наций УЕФА: Греция на выезде сенсационно обыграла Англию Сборная Греции по футболу сенсационно обыграла команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
Футбол
11 октября 2024 г. 01:33
Лига наций УЕФА: Греция на выезде сенсационно обыграла Англию

Сборная Греции по футболу сенсационно обыграла команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в противостоянии оформил Вангелис Павлидис с передачи Константиноса Кульеракиса на 49-й минуте игры. Англичане сумели сравнять счет только на 88-й минуте, отличился Джуд Беллингем. Победный гол оформил Павлидис на 90+4-й минуте.

В матче сборных Италии и Бельгии победитель не определился. Итальянцы открыли счет уже на 1-й минуте, отличился Андреа Камбьязо. На 24-й минуте игры "скуадра адзурра" увеличила преимущество благодаря голу Матео Ретеги. Первый мяч бельгийцы отыграли уже на 42-й минуте, забил Максим Де Кёйпер. На 61-й минуте Леандро Троссард сравнял счет, этот гол оказался последним в матче.

Лига наций УЕФА
3-й тур
10 октября

Лига A, группа 2
Италия - Бельгия — 2:2
Израиль - Франция — 1:4

Лига В, группа 2
Англия - Греция — 1:2
Финляндия - Ирландия — 1:2

Лига В, группа 3
Австрия - Казахстан — 4:0
Норвегия - Словения — 3:0

Лига С, группа 4
Латвия - Северная Македония — 0:3
Фарерские острова - Армения — 2:2

Лига D, группа 1
Гибралтар - Сан-Марино — 1:0

Лига D, группа 2
Молдова - Андорра — 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqasında III turun oyunları keçirilib - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi