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Лига Наций: Турция сыграет с Фарерами, Германия с Италией

Лига Наций: Турция сыграет с Фарерами, Германия с Италией Сегодня завершится первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
4 июня 2022 г. 07:39
Лига Наций: Турция сыграет с Фарерами, Германия с Италией

Сегодня завершится первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день будет сыграно 7 матчей в лигах А, В и С.

Последний чемпион Европы Италия в группе 3 Лиги А примет Германию. В другой встрече Англия встретится с Венгрией.

В первой группе Лиги С Турция сыграет с Фарерскими островами, а Литва с Люксембургом.

Лига Наций УЕФА

I тур

Лига А

3 группа

20:00. Венгрия - Англия

22:45. Италия - Германия

Лига В

1 группа

17:00. Армения - Ирландия

3 группа

20:00. Финляндия - Босния и Герцеговина

22:45. Черногория - Румыния

Лига С

1 группа

20:00. Литва - Люксембург

22:45. Турция - Фарерские острова.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Türkiyə Farer adalarıyla, Almaniya İtaliya ilə qarşılaşacaq

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