Лига Наций: Турция сыграет с Фарерами, Германия с Италией

Сегодня завершится первый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день будет сыграно 7 матчей в лигах А, В и С.
Последний чемпион Европы Италия в группе 3 Лиги А примет Германию. В другой встрече Англия встретится с Венгрией.
В первой группе Лиги С Турция сыграет с Фарерскими островами, а Литва с Люксембургом.
Лига Наций УЕФА
I тур
Лига А
3 группа
20:00. Венгрия - Англия
22:45. Италия - Германия
Лига В
1 группа
17:00. Армения - Ирландия
3 группа
20:00. Финляндия - Босния и Герцеговина
22:45. Черногория - Румыния
Лига С
1 группа
20:00. Литва - Люксембург
22:45. Турция - Фарерские острова.