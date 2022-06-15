Лига Наций: Турция одерживает четвертую победу подряд

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день в Лигах A, B, C и D было сыграно 12 матчей.
В группе 3 Лиги А Германия победила Италию, а Венгрия Германию.
В группе 4 Бельгия на выезде обыграла Польшу со счетом 1:0, а Нидерланды дома Уэльс - 3:2.
Выступая в 1 группе Лиги С, сборная Турции одержала четвертую победу подряд.
Лига Наций УЕФА
Лига А
3 группа
Германия – Италия – 5:2
Англия – Венгрия – 0:4
Очки: Венгрия - 7, Германия - 6, Италия - 5, Англия - 2.
4 группа
Польша – Бельгия – 0:1
Нидерланды – Уэльс – 3:2
Очки: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига В
1 группа
Армения – Шотландия – 1:4
Украина – Ирландия – 1:1
Очки: Украина - 7 (3 игры), Шотландия - 6 (3 игры), Ирландия - 4 (4), Армения - 3. (4)
3 группа
Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2
Румыния – Черногория – 0:3
Очки: Босния и Герцеговина - 8, Черногория - 7, Финляндия - 4, Румыния - 3.
Лига С
1 группа
Турция – Литва – 2:0
Люксембург – Фарерские острова – 2:2
Очки: Турция - 12, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.
Лига D
1 группа
Молдова – Андорра – 2:1
Лихтенштейн – Латвия – 0:2
Очки: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.