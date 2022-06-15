Лига Наций: Турция одерживает четвертую победу подряд

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день в Лигах A, B, C и D было сыграно 12 матчей.

В группе 3 Лиги А Германия победила Италию, а Венгрия Германию.

В группе 4 Бельгия на выезде обыграла Польшу со счетом 1:0, а Нидерланды дома Уэльс - 3:2.

Выступая в 1 группе Лиги С, сборная Турции одержала четвертую победу подряд.

Лига Наций УЕФА

Лига А

3 группа

Германия – Италия – 5:2

Англия – Венгрия – 0:4

Очки: Венгрия - 7, Германия - 6, Италия - 5, Англия - 2.

4 группа

Польша – Бельгия – 0:1

Нидерланды – Уэльс – 3:2

Очки: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига В

1 группа

Армения – Шотландия – 1:4

Украина – Ирландия – 1:1

Очки: Украина - 7 (3 игры), Шотландия - 6 (3 игры), Ирландия - 4 (4), Армения - 3. (4)

3 группа

Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2

Румыния – Черногория – 0:3

Очки: Босния и Герцеговина - 8, Черногория - 7, Финляндия - 4, Румыния - 3.

Лига С

1 группа

Турция – Литва – 2:0

Люксембург – Фарерские острова – 2:2

Очки: Турция - 12, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.

Лига D

1 группа

Молдова – Андорра – 2:1

Лихтенштейн – Латвия – 0:2

Очки: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.