Лига наций: Турция одержала убедительную победу, Казахстан крупно уступил Словении

Состоялись очередные матчи второго тура Лиги наций УЕФА.

Состоялись очередные матчи второго тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report , в 5-й игровой день состоялись встречи в лигах A, B и C.

В IV группе Лиги B сборная Турции дома минимально обыграла Исландию, Казахстан на выезде уступил со счетом 3:0 Словении.

Лига наций УЕФА, II тур

9 сентября

Лига A, II группа

22:45. Франция – Бельгия 2:0

22:45. Израиль – Италия 1:2

Лига B, IV группа

22:45. Турция – Исландия 3:1

22:45. Черногория – Уэльс 1:2

22:45. Норвегия – Австрия 2:1

22:45. Словения – Казахстан 3:0

Лига C, II группа

20:00. Кипр – Косово 0:4

22:45. Румыния – Литва 3:1

Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в I группе Лиги C, накануне проиграла Словакии со счетом 0:2.