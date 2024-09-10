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Лига наций: Турция одержала убедительную победу, Казахстан крупно уступил Словении

Лига наций: Турция одержала убедительную победу, Казахстан крупно уступил Словении Состоялись очередные матчи второго тура Лиги наций УЕФА.
Футбол
10 сентября 2024 г. 01:05
Лига наций: Турция одержала убедительную победу, Казахстан крупно уступил Словении

Состоялись очередные матчи второго тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в 5-й игровой день состоялись встречи в лигах A, B и C.

В IV группе Лиги B сборная Турции дома минимально обыграла Исландию, Казахстан на выезде уступил со счетом 3:0 Словении.

Лига наций УЕФА, II тур
9 сентября
Лига A, II группа

22:45. Франция – Бельгия 2:0
22:45. Израиль – Италия 1:2

Лига B, IV группа

22:45. Турция – Исландия 3:1
22:45. Черногория – Уэльс 1:2
22:45. Норвегия – Австрия 2:1
22:45. Словения – Казахстан 3:0

Лига C, II группа

20:00. Кипр – Косово 0:4
22:45. Румыния – Литва 3:1

Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в I группе Лиги C, накануне проиграла Словакии со счетом 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Türkiyə inamlı qələbə qazanıb, Qazaxıstan böyük hesabla məğlub olub

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