Лига Наций: Третья кряду победа Грузии, Болгария делит очки с Гибралтаром

Стартовал третий тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Стартовал третий тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день в Лигах A, B, C и D было сыграно 9 матчей.

Сборная Испании обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Встреча прошла в Женеве. Гол на 13-й минуте забил полузащитник Пабло Сарабия.

Сборные Испании и Швейцарии выступают в одной группе Лиги Наций с командами Португалии и Чехии. В четверг португальцы на своем поле победили чехов (2:0) и возглавили турнирную таблицу квартета с 7 очками в трех матчах. Вторыми идут испанцы (5), третьими - чехи (4), четвертыми - швейцарцы (0).

Неожиданные результаты были зафиксированы в 4-й группе Лиги С. Грузия на выезде обыграла Северную Македонию со счетом 3:0, а Гибралтар дома сыграл вничью с Болгарией. Таким образом, Грузия, одержав третью победу подряд, стала единоличным лидером.

Лига Наций УЕФА

III тур

Лига А

2 группа

22:45. Португалия – Чехия – 2:0

22:45. Швейцария – Испания – 0:1

Очки: Португалия - 7, Испания - 5, Чехия - 4, Швейцария - 0.

Лига В

4 группа

22:45. Норвегия – Словения – 0:0

22:45. Швеция – Сербия – 0:1

Очки: Норвегия - 7, Сербия - 6, Швеция - 3, Словения - 1.

Лига С

2 группа

22:45. Косово – Северная Ирландия – 3:2

22:45. Греция – Кипр – 3:0

Очки: Греция - 9, Косово - 6, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1.

4 группа

22:45. Гибралтар – Болгария – 1:1

22:45. Северная Македония – Грузия – 0:3

Очки: Грузия - 9, Северная Македония - 4, Болгария - 2, Гибралтар - 1.

Лига D

2 группа

22:45. Мальта – Эстония – 1:2

Очки: Эстония - 6, Мальта - 3, Сан-Марино - 0.