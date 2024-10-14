Лига наций: Завершился первый тайм матча Азербайджан - Словакия

В матче Азербайджан-Словакия в рамках IV тура группового этапа Лиги наций УЕФА забит первый гол.

Завершился первый тайм матча IV тура Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Словакии.

Как сообщает Report , игроки ушли на перерыв при счете 1:1

20:46

В матче IV тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Словакии в Баку был забит очередной гол.

Как сообщает Report, наша сборная сравняла счет на 38-й минуте, когда Торал Байрамов отправил мяч в ворота соперника.





20:20

В матче Азербайджан-Словакия в рамках IV тура группового этапа Лиги наций УЕФА забит первый гол.

Как сообщает Report, представитель сборной Азербайджана Рахиль Мамедов забил автогол на 15-й минуте первого тайма.





20:00

Начался матч Азербайджан-Словакия в рамках IV тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Судьей матча является рефери ФИФА Роксит Сагги из Норвегии.

Еще одна игра группового этапа состоится между Швецией и Эстонией. Стартовый свист прозвучит в 22: 45 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана в трех предыдущих встречах уступила Эстонии и Словакии со счетом 1:3, а Швеции - 0:2. Отметим, что в I группе Швеция и Словакия имеют по 7 очков, а Эстония - 3 очка. Наша команда пока не набрала очков.