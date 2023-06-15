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Лига наций: Станет известен второй финалист "Финал четырех"

Лига наций: Станет известен второй финалист "Финал четырех" Сегодня станет известен второй финалист "Финал четырех" Лиги наций УЕФА.
Футбол
15 июня 2023 г. 07:48
Лига наций: Станет известен второй финалист Финал четырех

Сегодня станет известен второй финалист "Финал четырех" Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, встретятся сборные Италии и Испании.

Матч, который пройдет на "Твенте Стэдиум" в нидерландском Энсхеде, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Победитель этого поединка сыграет в финале со сборной Хорватии.

Лига наций УЕФА

"Финал четырех"

Полуфинал

15 июня

22:45. Испания - Италия

Судья: Славко Винчич (Словения).

Стадион Фейеноорд, Роттердам.

Отметим, что решающая игра в "Финале четырех" состоится 18 июня.

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