Лига наций: Станет известен второй финалист "Финал четырех"

Сегодня станет известен второй финалист "Финал четырех" Лиги наций УЕФА.

Сегодня станет известен второй финалист "Финал четырех" Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, встретятся сборные Италии и Испании.

Матч, который пройдет на "Твенте Стэдиум" в нидерландском Энсхеде, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Победитель этого поединка сыграет в финале со сборной Хорватии.

Лига наций УЕФА

"Финал четырех"

Полуфинал

15 июня

22:45. Испания - Италия

Судья: Славко Винчич (Словения).

Стадион Фейеноорд, Роттердам.

Отметим, что решающая игра в "Финале четырех" состоится 18 июня.