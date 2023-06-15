Лига наций: Станет известен второй финалист "Финал четырех"

Сегодня станет известен второй финалист "Финал четырех" Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, встретятся сборные Италии и Испании.
Матч, который пройдет на "Твенте Стэдиум" в нидерландском Энсхеде, начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Победитель этого поединка сыграет в финале со сборной Хорватии.
Лига наций УЕФА
"Финал четырех"
Полуфинал
15 июня
22:45. Испания - Италия
Судья: Славко Винчич (Словения).
Стадион Фейеноорд, Роттердам.
Отметим, что решающая игра в "Финале четырех" состоится 18 июня.