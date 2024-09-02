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Лига Наций: Стали известны судьи матча Азербайджан - Швеция

Лига Наций: Стали известны судьи матча Азербайджан - Швеция Определены судьи матча первого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана проведет в Баку со сборной Швеции.
Футбол
2 сентября 2024 г. 12:57
Лига Наций: Стали известны судьи матча Азербайджан - Швеция

Определены судьи матча первого тура Лиги наций УЕФА, который сборная Азербайджана проведет в Баку со сборной Швеции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Судить матч доверено арбитрам из Венгрии.

Главным арбитром назначен Балаш Берке, имеющий статус арбитра ФИФА, ему будут помогать соотечественники Венцель Тот и Балаш Сзерт. Четвертым судьей назначен Чаба Пинтер, также представляющий Венгрию.

Отметим, что встреча состоится 5 сентября и начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Azərbaycan - İsveç oyununun hakimləri bəlli olub

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