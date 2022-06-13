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Лига Наций: Словения ушла от поражения в матче против Сербии

Лига Наций: Словения ушла от поражения в матче против Сербии Словения сыграла вничью с Сербией в матче группового этапа Лиги наций.
Футбол
13 июня 2022 г. 01:12
Лига Наций: Словения ушла от поражения в матче против Сербии

Словения сыграла вничью с Сербией в матче группового этапа Лиги наций.

Как передает Report, встреча закончилась со счетом 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На восьмой минуте отличился сербский полузащитник Андрия Живкович. На 35-й минуте преимущество сербов удвоил нападающий Александр Митрович.

На 48-й минуте полузащитник Адам Черин сократил отставание словенцев. Через пять минут словенский нападающий Беньямин Шешко после паса Ясмина Куртича сравнял счёт.

Сербия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Словения остается на последней строчке (2 очка).

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