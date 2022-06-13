Лига Наций: Словения ушла от поражения в матче против Сербии

Словения сыграла вничью с Сербией в матче группового этапа Лиги наций.
Счёт был открыт в первом тайме. На восьмой минуте отличился сербский полузащитник Андрия Живкович. На 35-й минуте преимущество сербов удвоил нападающий Александр Митрович.
На 48-й минуте полузащитник Адам Черин сократил отставание словенцев. Через пять минут словенский нападающий Беньямин Шешко после паса Ясмина Куртича сравнял счёт.
Сербия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Словения остается на последней строчке (2 очка).