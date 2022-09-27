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Лига Наций: Сегодня завершится групповой этап

Лига Наций: Сегодня завершится групповой этап Сегодня завершится групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
27 сентября 2022 г. 07:49
Лига Наций: Сегодня завершится групповой этап

Сегодня завершится групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в девяти играх, которые пройдут в Лигах А, В и С, определятся все участники финальной стадии и плей-офф.

Во 2-й группе Лиги А Португалия и Испания будут бороться за 1-е место, а Швейцария и Чехия за то, чтобы избежать вылета.

В 1-й группе Лиги B сборная Украины примет Шотландию в Польше, в которой должна победить своего соперника, чтобы пройти в Лигу А и плей-офф.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, VI тур

27 сентября

Лига А

2 группа

22:45. Португалия - Испания

22:45. Швейцария - Чехия

Очки: Португалия - 10, Испания - 8, Швейцария - 6, Чехия - 4.

Лига В

22:45. Украина - Шотландия

22:45. Ирландия - Армения

Очки: Шотландия - 12, Украина - 10, Ирландия - 4, Армения - 3.

2 группа

22:45. Албания - Исландия

Очки: Израиль - 8, Исландия - 3, Албания - 1.

4 группа

22:45. Швеция - Словения

22:45. Норвегия - Сербия

Очки: Норвегия - 10, Сербия - 10, Словения - 5, Швеция - 3.

Лига С

2 группа

22:45. Греция - Северная Ирландия

22:45. Косово - Кипр

Очки: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия - 5, Кипр - 5.

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