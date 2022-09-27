Лига Наций: Сегодня завершится групповой этап

Сегодня завершится групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в девяти играх, которые пройдут в Лигах А, В и С, определятся все участники финальной стадии и плей-офф.
Во 2-й группе Лиги А Португалия и Испания будут бороться за 1-е место, а Швейцария и Чехия за то, чтобы избежать вылета.
В 1-й группе Лиги B сборная Украины примет Шотландию в Польше, в которой должна победить своего соперника, чтобы пройти в Лигу А и плей-офф.
Лига наций УЕФА
Групповой этап, VI тур
27 сентября
Лига А
2 группа
22:45. Португалия - Испания
22:45. Швейцария - Чехия
Очки: Португалия - 10, Испания - 8, Швейцария - 6, Чехия - 4.
Лига В
22:45. Украина - Шотландия
22:45. Ирландия - Армения
Очки: Шотландия - 12, Украина - 10, Ирландия - 4, Армения - 3.
2 группа
22:45. Албания - Исландия
Очки: Израиль - 8, Исландия - 3, Албания - 1.
4 группа
22:45. Швеция - Словения
22:45. Норвегия - Сербия
Очки: Норвегия - 10, Сербия - 10, Словения - 5, Швеция - 3.
Лига С
2 группа
22:45. Греция - Северная Ирландия
22:45. Косово - Кипр
Очки: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия - 5, Кипр - 5.