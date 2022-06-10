Лига Наций: Сегодня в Баку сборная Азербайджана примет Словакию

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге Наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи в группе 3 Лиги С примет Словакию.
Встреча на "Далга Арене" начнется в 20:00. Судить ее будет литовец Донатас Румсас.
В первой игре Азербайджан проиграл Казахстану 0:2, а затем в Сербии сыграли вничью 0:0 с Беларусью.
В другом поединке Беларусь в Сербии сыграет с Казахстаном.
Лига Наций УЕФА
Лига С
3 группа
20:00. Азербайджан - Словакия
Судья: Донатас Румсас (Литва).
Баку. "Далга Арена".