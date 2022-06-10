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Лига Наций: Сегодня в Баку сборная Азербайджана примет Словакию

Лига Наций: Сегодня в Баку сборная Азербайджана примет Словакию Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге Наций УЕФА по футболу.
Футбол
10 июня 2022 г. 07:48
Лига Наций: Сегодня в Баку сборная Азербайджана примет Словакию

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в Лиге Наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи в группе 3 Лиги С примет Словакию.

Встреча на "Далга Арене" начнется в 20:00. Судить ее будет литовец Донатас Румсас.

В первой игре Азербайджан проиграл Казахстану 0:2, а затем в Сербии сыграли вничью 0:0 с Беларусью.

В другом поединке Беларусь в Сербии сыграет с Казахстаном.

Лига Наций УЕФА

Лига С

3 группа

20:00. Азербайджан - Словакия

Судья: Донатас Румсас (Литва).

Баку. "Далга Арена".

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Slovakiyanı qəbul edəcək

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