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Лига наций: Сегодня Украина сыграет с Шотландией

Лига наций: Сегодня Украина сыграет с Шотландией Сегодня состоится перенесенная игра первого тура группы I между сборными Шотландии и Украины в Дивизионе С Лиги наций УЕФА.
Футбол
21 сентября 2022 г. 07:49
Лига наций: Сегодня Украина сыграет с Шотландией

Сегодня в Дивизионе С Лиги наций УЕФА состоится перенесенная игра первого тура группы I между сборными Шотландии и Украины.

Как сообщает Report, поединок, который состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Его будет обслуживать итальянский арбитр ФИФА Маурицио Мариани.

На данный момент сборная Украины лидирует в группе с 7 очками в 3 играх.

Лига наций УЕФА

Дивизион В

I группа

22:45. Шотландия - Украина

Судья: Маурицио Мариани (Италия).

Стадион Хэмпден Парк, Глазго.

Очки: Украина - 7, Шотландия - 6, Ирландия - 4 (в 4 играх), Армения - 3 (в 4 играх).

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Bu gün Ukrayna millisi Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

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