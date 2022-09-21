Лига наций: Сегодня Украина сыграет с Шотландией

Сегодня состоится перенесенная игра первого тура группы I между сборными Шотландии и Украины в Дивизионе С Лиги наций УЕФА.

Сегодня в Дивизионе С Лиги наций УЕФА состоится перенесенная игра первого тура группы I между сборными Шотландии и Украины.

Как сообщает Report, поединок, который состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Его будет обслуживать итальянский арбитр ФИФА Маурицио Мариани.

На данный момент сборная Украины лидирует в группе с 7 очками в 3 играх.

Лига наций УЕФА

Дивизион В

I группа

22:45. Шотландия - Украина

Судья: Маурицио Мариани (Италия).

Стадион Хэмпден Парк, Глазго.

Очки: Украина - 7, Шотландия - 6, Ирландия - 4 (в 4 играх), Армения - 3 (в 4 играх).