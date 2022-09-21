Лига наций: Сегодня Украина сыграет с Шотландией

Сегодня в Дивизионе С Лиги наций УЕФА состоится перенесенная игра первого тура группы I между сборными Шотландии и Украины.
Как сообщает Report, поединок, который состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Его будет обслуживать итальянский арбитр ФИФА Маурицио Мариани.
На данный момент сборная Украины лидирует в группе с 7 очками в 3 играх.
Лига наций УЕФА
Дивизион В
I группа
22:45. Шотландия - Украина
Судья: Маурицио Мариани (Италия).
Стадион Хэмпден Парк, Глазго.
Очки: Украина - 7, Шотландия - 6, Ирландия - 4 (в 4 играх), Армения - 3 (в 4 играх).