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Лига Наций: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Лига Наций: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
6 июня 2022 г. 07:45
Лига Наций: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет в Сербии с Беларусью.

Встреча на стадионе "Караджордже" в Нови-Саде начнется в 22:45 по бакинскому времени.

В другом поединке группы Словакия примет Казахстан.

Лига Наций УЕФА

Лига С

3 группа

22:45. Беларусь - Азербайджан

Главный судья: Мухаммад Аль-Хаким

Сербия. Нови-Сад "Караджордже".

Отметим, что в первом туре сборная Азербайджана проиграла Казахстану со счетом 0:2, а Беларусь Словакии - 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyununu keçirəcək

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