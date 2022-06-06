Лига Наций: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет в Сербии с Беларусью.

Встреча на стадионе "Караджордже" в Нови-Саде начнется в 22:45 по бакинскому времени.

В другом поединке группы Словакия примет Казахстан.

Лига Наций УЕФА

Лига С

3 группа

22:45. Беларусь - Азербайджан

Главный судья: Мухаммад Аль-Хаким

Сербия. Нови-Сад "Караджордже".

Отметим, что в первом туре сборная Азербайджана проиграла Казахстану со счетом 0:2, а Беларусь Словакии - 0:1.