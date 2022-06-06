Лига Наций: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет в Сербии с Беларусью.
Встреча на стадионе "Караджордже" в Нови-Саде начнется в 22:45 по бакинскому времени.
В другом поединке группы Словакия примет Казахстан.
Лига Наций УЕФА
Лига С
3 группа
22:45. Беларусь - Азербайджан
Главный судья: Мухаммад Аль-Хаким
Сербия. Нови-Сад "Караджордже".
Отметим, что в первом туре сборная Азербайджана проиграла Казахстану со счетом 0:2, а Беларусь Словакии - 0:1.