Лига наций: Сегодня определится второй финалист

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч финала Лиги наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, встреча определит соперника сборной Испании в финале.
Бельгия и Франция поборются за путевку в решающий матч "Финала четырех". Поединок на стадионе "Ювентус" в Турине начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить его будет немецкий рефери ФИФА Даниэль Зиберт.
В первой игре полуфинала сборная Испании обыграла Италию со счетом 2:1.
Отметим, что матчи за 3-е место и финал состоятся 10 октября. Первым победителем "Финала четырех" стала сборная Португалии.
Лига Наций УЕФА, финальный этап
Полуфинал
7 октября
22:45. Бельгия - Франция
Судьи: Даниэль Зиберт, Ян Зайдель, Эдвард Байтунгер, Харм Осмерс
Турин. Стадион "Ювентус".