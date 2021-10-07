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Лига наций: Сегодня определится второй финалист

Лига наций: Сегодня определится второй финалист Сегодня состоится очередной полуфинальный матч финала Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
7 октября 2021 г. 07:49
Лига наций: Сегодня определится второй финалист

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч финала Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, встреча определит соперника сборной Испании в финале.

Бельгия и Франция поборются за путевку в решающий матч "Финала четырех". Поединок на стадионе "Ювентус" в Турине начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить его будет немецкий рефери ФИФА Даниэль Зиберт.

В первой игре полуфинала сборная Испании обыграла Италию со счетом 2:1.

Отметим, что матчи за 3-е место и финал состоятся 10 октября. Первым победителем "Финала четырех" стала сборная Португалии.

Лига Наций УЕФА, финальный этап

Полуфинал

7 октября

22:45. Бельгия - Франция

Судьи: Даниэль Зиберт, Ян Зайдель, Эдвард Байтунгер, Харм Осмерс

Турин. Стадион "Ювентус".

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