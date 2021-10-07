Лига наций: Сегодня определится второй финалист

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч финала Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч финала Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, встреча определит соперника сборной Испании в финале.

Бельгия и Франция поборются за путевку в решающий матч "Финала четырех". Поединок на стадионе "Ювентус" в Турине начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить его будет немецкий рефери ФИФА Даниэль Зиберт.

В первой игре полуфинала сборная Испании обыграла Италию со счетом 2:1.

Отметим, что матчи за 3-е место и финал состоятся 10 октября. Первым победителем "Финала четырех" стала сборная Португалии.

Лига Наций УЕФА, финальный этап

Полуфинал

7 октября

22:45. Бельгия - Франция

Судьи: Даниэль Зиберт, Ян Зайдель, Эдвард Байтунгер, Харм Осмерс

Турин. Стадион "Ювентус".