Лига Наций: Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу

В Варшаве на стадионе «Народовы» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В Лиге А Группы 4 сборная Польши принимала команду Нидерландов.

В Варшаве на стадионе «Народовы» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В Лиге А Группы 4 сборная Польши принимала команду Нидерландов.

Как передает Report, гости одержали победу со счётом 2:0.

Уже на 13-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Польская сборная с четырьмя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы.

В следующем туре Нидерланды сыграют на своём поле с Бельгией, а Польша отправится в гости к Уэльсу.