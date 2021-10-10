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Лига наций: Сборная Италии заняла третье место

Лига наций: Сборная Италии заняла третье место Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.
Футбол
10 октября 2021 г. 19:33
Лига наций: Сборная Италии заняла третье место

Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.

Как передает Report, у победителей забитыми голами отметились Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65, с пенальти). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). У бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86).

Матч пропустил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку, забивший гол в полуфинальной встрече против команды Франции (2:3). 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым капитаном национальной команды за 56 лет.

В финале встретятся сборные Испании и Франции. Встреча пройдет 10 октября в Милане и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMillətlər Liqası: İtaliya yığması 3-cü yeri tutub

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