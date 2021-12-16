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Лига наций: Сборная Азербайджана узнала соперников

Лига наций: Сборная Азербайджана узнала соперников В швейцарском городе Монтрё состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
16 декабря 2021 г. 21:34
Лига наций: Сборная Азербайджана узнала соперников

В швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, соперники сборной Азербайджана были определены на онлайн-мероприятии, проведенном в связи с пандемией COVID-19.

По итогам жребия сборная Азербайджана выступит в Дивизионе C вместе с командами Словакии, Беларуси и Казахстана/Молдовы.

Перед жребием азербайджанский коллектив Джанни Де Бьязи был в третьей корзине из четырех.

Отметим, что в марте пройдут стыковые матчи Казахстан - Молдова, по итогам которых победитель сыграет в группе C Дивизиона C, а проигравший будет в Дивизионе D.

Победители групп в Дивизионах B, C и D поднимутся лигой выше. Сборные, которые финишируют четвертыми в Дивизионе С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку, проигравшие - опустятся в Дивизион D.

Лига C

3-я группа

Словакия

Беларусь

Азербайджан

Победитель пары Казахстан-Молдова

Отметим, что новый сезон в Лиге наций стартует 2 июня 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Azərbaycan yığmasının rəqibləri bəlli olub

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