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Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч

Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.
Футбол
8 сентября 2024 г. 09:13
Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фернанду Сантуша на выезде встретится со Словакией.

Матч, который состоится на стадионе "Футбольная арена Кошице" в одноименном городе, начнется в 20:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать польский рефери ФИФА Дамиан Сильвестжак.

Лига наций УЕФА
Лига C, группа I
2-й тур
8 сентября
20:00. Словакия - Азербайджан
Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша).
"Футбольная арена Кошице", Кошице.

Отметим, что в первом матче Лиги наций сборная Азербайджана проиграла Швеции в Баку со счетом 1:3.

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