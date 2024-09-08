Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report , команда под руководством главного тренера Фернанду Сантуша на выезде встретится со Словакией.

Матч, который состоится на стадионе "Футбольная арена Кошице" в одноименном городе, начнется в 20:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать польский рефери ФИФА Дамиан Сильвестжак.

Лига наций УЕФА

Лига C, группа I

2-й тур

8 сентября

20:00. Словакия - Азербайджан

Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша).

"Футбольная арена Кошице", Кошице.

Отметим, что в первом матче Лиги наций сборная Азербайджана проиграла Швеции в Баку со счетом 1:3.