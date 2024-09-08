Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.
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Матч, который состоится на стадионе "Футбольная арена Кошице" в одноименном городе, начнется в 20:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать польский рефери ФИФА Дамиан Сильвестжак.
Лига наций УЕФА
Лига C, группа I
2-й тур
8 сентября
20:00. Словакия - Азербайджан
Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша).
"Футбольная арена Кошице", Кошице.
Отметим, что в первом матче Лиги наций сборная Азербайджана проиграла Швеции в Баку со счетом 1:3.