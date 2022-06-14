Лига Наций: Пройдут заключительные матчи четвертого тура

Сегодня состоятся заключительные матчи 4-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА.
Как передает Report, в последний игровой день в Лигах A, B, C и D запланировано 12 матчей.
В группе 3 Лиги А Германия примет Италию, а Англия Венгрию. В группе 4 состоятся матчи Польша-Бельгия и Нидерланды-Уэльс.
Сборная Турции, выступающая в первой группе Лиги С, встретится с Литвой.
Лига Наций УЕФА
Лига А
3 группа
22:45. Германия - Италия
22:45. Англия - Венгрия
Очки: Италия - 5, Венгрия - 4, Германия - 3, Англия - 2.
4 группа
22:45. Польша - Бельгия
22:45. Нидерланды - Уэльс
Очки: Нидерланды - 7, Бельгия - 4, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига В
1 группа
20:00. Армения - Шотландия
22:45. Украина - Ирландия
Очки: Украина - 6 (2 игры), Ирландия - 3, Шотландия - 3 (2), Армения - 3.
Лига В
3 группа
22:45. Босния и Герцеговина - Финляндия
22:45. Румыния - Черногория
Очки: Босния и Герцеговина - 5, Финляндия - 4, Черногория - 4, Румыния - 3.
Лига С
1 группа
22:45. Турция - Литва
22:45. Люксембург - Фарерские острова
Очки: Турция - 9, Люксембург - 6, Фарерские острова - 3, Литва - 0.
Лига D
1 группа
20:00. Молдова - Андорра
22:45. Лихтенштейн - Латвия
Очки: Латвия - 9, Молдова - 4, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.