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Лига Наций: Пройдут заключительные матчи четвертого тура

Лига Наций: Пройдут заключительные матчи четвертого тура Сегодня состоятся заключительные матчи 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Футбол
14 июня 2022 г. 08:16
Лига Наций: Пройдут заключительные матчи четвертого тура

Сегодня состоятся заключительные матчи 4-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА.

Как передает Report, в последний игровой день в Лигах A, B, C и D запланировано 12 матчей.

В группе 3 Лиги А Германия примет Италию, а Англия Венгрию. В группе 4 состоятся матчи Польша-Бельгия и Нидерланды-Уэльс.

Сборная Турции, выступающая в первой группе Лиги С, встретится с Литвой.

Лига Наций УЕФА

Лига А

3 группа

22:45. Германия - Италия

22:45. Англия - Венгрия

Очки: Италия - 5, Венгрия - 4, Германия - 3, Англия - 2.

4 группа

22:45. Польша - Бельгия

22:45. Нидерланды - Уэльс

Очки: Нидерланды - 7, Бельгия - 4, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига В

1 группа

20:00. Армения - Шотландия

22:45. Украина - Ирландия

Очки: Украина - 6 (2 игры), Ирландия - 3, Шотландия - 3 (2), Армения - 3.

Лига В

3 группа

22:45. Босния и Герцеговина - Финляндия

22:45. Румыния - Черногория

Очки: Босния и Герцеговина - 5, Финляндия - 4, Черногория - 4, Румыния - 3.

Лига С

1 группа

22:45. Турция - Литва

22:45. Люксембург - Фарерские острова

Очки: Турция - 9, Люксембург - 6, Фарерские острова - 3, Литва - 0.

Лига D

1 группа

20:00. Молдова - Андорра

22:45. Лихтенштейн - Латвия

Очки: Латвия - 9, Молдова - 4, Андорра - 4, Лихтенштейн - 0.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Almaniya İtaliyanı, Türkiyə Litvanı qəbul edir

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