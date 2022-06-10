Лига Наций: Пройдут очередные матчи третьего тура

Сегодня пройдут очередные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Сегодня пройдут очередные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день запланировано 7 матчей в лигах A, B, C и D.

В группе 1 Лиги A Австрия примет Францию, а Дания Хорватию.

В Лиге В состоится только одна встреча 2-й группы - Албания и Израиль, которые делят 2-3 места с 1 очком. Исландия не сыграет, так как Россия исключена из соревнований.

10 июня

Лига Наций, III тур

Лига А, 1-я группа

22:45. Австрия - Франция

22:45. Дания - Хорватия

Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.

Лига В, 2 группа

22:45. Албания - Израиль

Очки: Исландия - 2, Израиль - 1 (1 игра), Албания - 1 (1).

Лига С, 3 группа

20:00. Азербайджан - Словакия

22:45. Беларусь - Казахстан

Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, АЗЕРБАЙДЖАН - 1.

Лига D, 1 группа

20:00. Молдова - Латвия

22:45. Андорра – Лихтенштейн

Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.