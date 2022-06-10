О нас

Лига Наций: Пройдут очередные матчи третьего тура

Лига Наций: Пройдут очередные матчи третьего тура Сегодня пройдут очередные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
10 июня 2022 г. 08:07
Лига Наций: Пройдут очередные матчи третьего тура

Сегодня пройдут очередные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день запланировано 7 матчей в лигах A, B, C и D.

В группе 1 Лиги A Австрия примет Францию, а Дания Хорватию.

В Лиге В состоится только одна встреча 2-й группы - Албания и Израиль, которые делят 2-3 места с 1 очком. Исландия не сыграет, так как Россия исключена из соревнований.

10 июня

Лига Наций, III тур

Лига А, 1-я группа

22:45. Австрия - Франция

22:45. Дания - Хорватия

Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.

Лига В, 2 группа

22:45. Албания - Израиль

Очки: Исландия - 2, Израиль - 1 (1 игра), Албания - 1 (1).

Лига С, 3 группа

20:00. Азербайджан - Словакия

22:45. Беларусь - Казахстан

Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, АЗЕРБАЙДЖАН - 1.

Лига D, 1 группа

20:00. Молдова - Латвия

22:45. Андорра – Лихтенштейн

Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Bu gün daha 7 oyun keçiriləcək

Экслюзивные новости

Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi