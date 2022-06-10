Лига Наций: Пройдут очередные матчи третьего тура

Сегодня пройдут очередные матчи третьего тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, во второй игровой день запланировано 7 матчей в лигах A, B, C и D.
В группе 1 Лиги A Австрия примет Францию, а Дания Хорватию.
В Лиге В состоится только одна встреча 2-й группы - Албания и Израиль, которые делят 2-3 места с 1 очком. Исландия не сыграет, так как Россия исключена из соревнований.
10 июня
Лига Наций, III тур
Лига А, 1-я группа
22:45. Австрия - Франция
22:45. Дания - Хорватия
Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.
Лига В, 2 группа
22:45. Албания - Израиль
Очки: Исландия - 2, Израиль - 1 (1 игра), Албания - 1 (1).
Лига С, 3 группа
20:00. Азербайджан - Словакия
22:45. Беларусь - Казахстан
Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, АЗЕРБАЙДЖАН - 1.
Лига D, 1 группа
20:00. Молдова - Латвия
22:45. Андорра – Лихтенштейн
Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.