Лига Наций: Португалия сыграет со Швейцарией, а Испания с Чехией

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыграно 9 матчей в Лигах A, B, C и D.

Португалия примет Швейцарию во второй группе Лиги А, а Испания Чехию.

Лига Наций УЕФА

II тур

Лига А

2 группа

22:45. Португалия - Швейцария

22:45. Чехия – Испания

Очки: Чехия - 3, Португалия - 1, Испания - 1, Швейцария - 0.

Лига В

4 группа

22:45. Сербия - Словения

22:45. Швеция - Норвегия

Очки: Швеция - 3, Норвегия - 3, Сербия - 0, Словения - 0.

Лига С

2 группа

20:00. Кипр - Северная Ирландия

22:45. Косово - Греция

Очки: Косово - 3, Греция - 3, Северная Ирландия - 0, Кипр - 0.

4 группа

20:00. Гибралтар - Северная Македония

22:45. Болгария - Грузия

Очки: Грузия - 3, Северная Македония - 1, Болгария - 1, Гибралтар - 0.

Лига D

2 группа

17:00. Сан-Марино - Мальта

Очки: Эстония - 3, Мальта - 0, Сан-Марино - 0.