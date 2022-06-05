Лига Наций: Португалия сыграет со Швейцарией, а Испания с Чехией

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыграно 9 матчей в Лигах A, B, C и D.
Португалия примет Швейцарию во второй группе Лиги А, а Испания Чехию.
Лига Наций УЕФА
II тур
Лига А
2 группа
22:45. Португалия - Швейцария
22:45. Чехия – Испания
Очки: Чехия - 3, Португалия - 1, Испания - 1, Швейцария - 0.
Лига В
4 группа
22:45. Сербия - Словения
22:45. Швеция - Норвегия
Очки: Швеция - 3, Норвегия - 3, Сербия - 0, Словения - 0.
Лига С
2 группа
20:00. Кипр - Северная Ирландия
22:45. Косово - Греция
Очки: Косово - 3, Греция - 3, Северная Ирландия - 0, Кипр - 0.
4 группа
20:00. Гибралтар - Северная Македония
22:45. Болгария - Грузия
Очки: Грузия - 3, Северная Македония - 1, Болгария - 1, Гибралтар - 0.
Лига D
2 группа
17:00. Сан-Марино - Мальта
Очки: Эстония - 3, Мальта - 0, Сан-Марино - 0.