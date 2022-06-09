Лига Наций: Португалия принимает Чехию, Испания сыграет в гостях со Швейцарией

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, всего в первый игровой день будет сыграно 9 матчей в Лигах A, B, C и D.

В группе 2 Лиги А Португалия примет Чехию, а Швейцария Испанию. После первых двух туров у Португалии и Чехии по 4 очка, у Испании по 2.

В 4-й группе Лиги B Словения сыграет с Норвегией, а Сербия Швецию. Норвегия лидирует с максимальным результатом в двух матчах. У Швеции и Сербии по 3 очка. Словения проиграла обе встречи.

Лига Наций УЕФА

III тур

Лига А

2 группа

22:45. Португалия - Чехия

22:45. Швейцария - Испания

Очки: Португалия - 4, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.

Лига В

4 группа

22:45. Норвегия - Словения

22:45. Швеция - Сербия

Очки: Норвегия - 6, Сербия - 3, Швеция - 3, Словения - 0

Лига С

2 группа

22:45. Косово - Северная Ирландия

22:45. Греция - Кипр

Очки: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1

4 группа

22:45. Гибралтар - Болгария

22:45. Северная Македония - Грузия

Очки: Грузия - 6, Северная Македония, Болгария - 1, Гибралтар - 0

Лига D

2 группа

22:45. Мальта - Эстония

Очки: Мальта - 3 (1 игра), Эстония - 3 (1 игра), Сан-Марино - 0 (2 игры).