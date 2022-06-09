Лига Наций: Португалия принимает Чехию, Испания сыграет в гостях со Швейцарией

Сегодня стартует третий тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, всего в первый игровой день будет сыграно 9 матчей в Лигах A, B, C и D.
В группе 2 Лиги А Португалия примет Чехию, а Швейцария Испанию. После первых двух туров у Португалии и Чехии по 4 очка, у Испании по 2.
В 4-й группе Лиги B Словения сыграет с Норвегией, а Сербия Швецию. Норвегия лидирует с максимальным результатом в двух матчах. У Швеции и Сербии по 3 очка. Словения проиграла обе встречи.
Лига Наций УЕФА
III тур
Лига А
2 группа
22:45. Португалия - Чехия
22:45. Швейцария - Испания
Очки: Португалия - 4, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.
Лига В
4 группа
22:45. Норвегия - Словения
22:45. Швеция - Сербия
Очки: Норвегия - 6, Сербия - 3, Швеция - 3, Словения - 0
Лига С
2 группа
22:45. Косово - Северная Ирландия
22:45. Греция - Кипр
Очки: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1
4 группа
22:45. Гибралтар - Болгария
22:45. Северная Македония - Грузия
Очки: Грузия - 6, Северная Македония, Болгария - 1, Гибралтар - 0
Лига D
2 группа
22:45. Мальта - Эстония
Очки: Мальта - 3 (1 игра), Эстония - 3 (1 игра), Сан-Марино - 0 (2 игры).