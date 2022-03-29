Лига наций: Определился последний соперник сборной Азербайджана

Завершился раунд плей-офф Лиги наций УЕФА по футболу.

Завершился раунд плей-офф Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, сборная Кипра, обыгравшая дома Эстонию со счетом 2:0 в ответном матче, сохранила свое место в C-лиге. Маринос Ционис забил на 19-й минуте, а Пьерос Сотириу - на 51-й. Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

По итогам двух игр кипрская команда сыграет во второй группе в лиге С с Северной Ирландией, Грецией и Косово, а Эстония в лиге D с Сан-Марино и Мальтой.

Также определился последний соперник сборной Азербайджана по группе C Лиги наций.

Им стала национальная команда Казахстана. В ответном стыковом матче ЛН Казахстан сумел переиграть Молдову в серии пенальти (0:1, по пенальти – 5:4, первая игра - 2:1).

Лига наций УЕФА, плей-офф

Ответные матчи

29 марта

18:00. Казахстан – Молдова - 0:1 (пенальти - 5:4)

Первая игра - 2:1.

20:00. Кипр – Эстония – 2:0

Первая игра - 0:0.