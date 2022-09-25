Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию

Сегодня стартует шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня стартует шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день в Лигах A, C и D будут сыграны 10 игр.

В 1-й группе Лиги А в гостях у Австрии будет Хорватия, а у Дании - Франция. В последнем туре шансы на выход в финал имеют Хорватия и Дания.

В 4-й группе Нидерланды примут Бельгию, а Уэльс Польшу.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, VI тур

Лига А

1 группа

22:45. Австрия - Хорватия

22:45. Дания - Франция

Очки: Хорватия - 10, Дания - 9, Франция - 5, Австрия - 4.

4 группа

22:45. Нидерланды - Бельгия

22:45. Уэльс против Польши

Очки: Нидерланды - 13, Бельгия - 10, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига С

1 группа

22:45. Фарерские острова - Турция

22:45. Люксембург — Литва

Очки: Турция - 13, Люксембург - 8, Фарерские острова - 5, Литва - 1.

3 группа

20:00. Словакия - Беларусь

20:00. Азербайджан - Казахстан

Очки: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь – 2.

Лига D

17:00. Андорра - Латвия

17:00. Молдова - Лихтенштейн

Очки: Латвия - 12, Молдова - 10, Андорра - 7, Лихтенштейн – 0.