Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию

Сегодня стартует шестой тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день в Лигах A, C и D будут сыграны 10 игр.
В 1-й группе Лиги А в гостях у Австрии будет Хорватия, а у Дании - Франция. В последнем туре шансы на выход в финал имеют Хорватия и Дания.
В 4-й группе Нидерланды примут Бельгию, а Уэльс Польшу.
Лига наций УЕФА
Групповой этап, VI тур
Лига А
1 группа
22:45. Австрия - Хорватия
22:45. Дания - Франция
Очки: Хорватия - 10, Дания - 9, Франция - 5, Австрия - 4.
4 группа
22:45. Нидерланды - Бельгия
22:45. Уэльс против Польши
Очки: Нидерланды - 13, Бельгия - 10, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига С
1 группа
22:45. Фарерские острова - Турция
22:45. Люксембург — Литва
Очки: Турция - 13, Люксембург - 8, Фарерские острова - 5, Литва - 1.
3 группа
20:00. Словакия - Беларусь
20:00. Азербайджан - Казахстан
Очки: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь – 2.
Лига D
17:00. Андорра - Латвия
17:00. Молдова - Лихтенштейн
Очки: Латвия - 12, Молдова - 10, Андорра - 7, Лихтенштейн – 0.