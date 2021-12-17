Лига наций: Матч Беларусь - Азербайджан может пройти на нейтральном поле

09:44 Домашние матчи сборной Беларуси могут быть проведены на нейтральном поле в другой стране.

Домашние матчи сборной Беларуси могут быть проведены на нейтральном поле в другой стране.

Как сообщает Report, по словам президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, это связано с внутренней ситуацией в Беларуси.

Президент УЕФА отметил, что в Союзе продолжат следить за ситуацией в стране: "В ближайшее время в стране не будет турниров. Место проведения чемпионата Европы по футболу среди женщин 2025 года будет определено, когда придет время".

В июне УЕФА отказался от организации своих турниров в Беларуси. Это произошло на фоне протестов из-за инцидента с самолетом Европейского Союза Ryanair. УЕФА объявило, что в 2021 году в этой стране не будет соревнований. В итоге сборная Беларуси приняла соперников по отборочному этапу чемпионата мира 2022 года в Казани (Россия).

Отметим, что новый сезон в Лиге наций стартует 2 июня 2022 года. Беларусь встретится в одной группе со сборной Азербайджана.