Лига наций: Италия вышла в плей-офф, Англия выступит в дивизионе B

Состоялись очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах А, В, С и D прошли 7 матчей.
Сборная Италии на выезде со счетом 2:0 победила команду Венгрии в 3-й группе дивизиона А. Во встрече, которая прошла в Будапеште отличились Джакомо Распадори (27-я минута) и Федерико Димарко (52).
Тем самым, Италия вышла в плей-офф, заняв в группе с 11 очками первое место, венгры стали вторыми (10).
В другом поединке группы, Англия дома со счетом 3:3 сыграла вничью с Германией.
В составе англичан голы забили Люк Шоу (72-я минута), Мэйсон Маунт (75), Харри Кейн (83, с пенальти). У германской сборной отличились Илкай Гюндоган (52, с пенальти), Кай Хаверц (67, 87).
Германия заняла третье место по итогам группового этапа, набрав 7 очков. Англичане стали последними в квартете с 3 очками, и в следующем сезоне Лиги наций выступят в дивизионе B.
Лига наций УЕФА
VI тур
Лига А
3 группа
22:45. Англия - Германия - 3:3
22:45. Венгрия - Италия - 0:2
Очки: Италия - 11, Венгрия - 10, Германия - 7, Англия - 3.
Лига В
22:45. Черногория – Финляндия – 0:2
22:45. Румыния - Босния и Герцеговина - 4:1
Очки: Босния и Герцеговина - 11, Финляндия - 8, Черногория - 7, Румыния - 7.
Лига С
22:45. Гибралтар - Грузия - 1:2
22:45. Северная Македония - Болгария - 0:1
Очки: Грузия - 16, Болгария - 9, Северная Македония - 7, Гибралтар - 1.
Лига D
22:45. Сан-Марино - Эстония - 0:4
Очки: Эстония - 12, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.