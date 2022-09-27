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Лига наций: Италия вышла в плей-офф, Англия выступит в дивизионе B

Лига наций: Италия вышла в плей-офф, Англия выступит в дивизионе B Состоялись очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
27 сентября 2022 г. 01:09
Лига наций: Италия вышла в плей-офф, Англия выступит в дивизионе B

Состоялись очередные игры последнего - VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах А, В, С и D прошли 7 матчей.

Сборная Италии на выезде со счетом 2:0 победила команду Венгрии в 3-й группе дивизиона А. Во встрече, которая прошла в Будапеште отличились Джакомо Распадори (27-я минута) и Федерико Димарко (52).

Тем самым, Италия вышла в плей-офф, заняв в группе с 11 очками первое место, венгры стали вторыми (10).

В другом поединке группы, Англия дома со счетом 3:3 сыграла вничью с Германией.

В составе англичан голы забили Люк Шоу (72-я минута), Мэйсон Маунт (75), Харри Кейн (83, с пенальти). У германской сборной отличились Илкай Гюндоган (52, с пенальти), Кай Хаверц (67, 87).

Германия заняла третье место по итогам группового этапа, набрав 7 очков. Англичане стали последними в квартете с 3 очками, и в следующем сезоне Лиги наций выступят в дивизионе B.

Лига наций УЕФА

VI тур

Лига А

3 группа

22:45. Англия - Германия - 3:3

22:45. Венгрия - Италия - 0:2

Очки: Италия - 11, Венгрия - 10, Германия - 7, Англия - 3.

Лига В

22:45. Черногория – Финляндия – 0:2

22:45. Румыния - Босния и Герцеговина - 4:1

Очки: Босния и Герцеговина - 11, Финляндия - 8, Черногория - 7, Румыния - 7.

Лига С

22:45. Гибралтар - Грузия - 1:2

22:45. Северная Македония - Болгария - 0:1

Очки: Грузия - 16, Болгария - 9, Северная Македония - 7, Гибралтар - 1.

Лига D

22:45. Сан-Марино - Эстония - 0:4

Очки: Эстония - 12, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİtaliya millisi final mərhələsində, Rumıniya B Liqasını tərk edib

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