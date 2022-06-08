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Лига Наций: Италия победила Венгрию

Лига Наций: Италия победила Венгрию Италия на своем поле победила Венгрию в матче группового этапа Лиги наций.
Футбол
8 июня 2022 г. 01:43
Лига Наций: Италия победила Венгрию

Италия на своем поле победила Венгрию в матче группового этапа Лиги наций.

Как передает Report, итальянцы переиграли соперника со счетом 2:1.

В первом тайме в составе хозяев поля отличились полузащитники Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини.

Во втором тайме также отличился игрок сборной Италии, но защитник Джанлука Манчини поразил уже собственные ворота.

В другом матче группы 3 Германия на своем поле сыграла вничью с Англией (1:1). Таким образом, Италия вышла на первое место, набрав 4 очка. Венгрия идет на второй строчке (3 очка). Далее расположились Германия (2 очка) и Англия (1 очко).

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