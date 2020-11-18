Лига наций: Испания вышла в полуфинал, Черногория - в Лигу B

Стартовал последний тур группового этапа Лиги Наций УЕФА.

Стартовал последний тур группового этапа Лиги Наций УЕФА.

Как передает Report, в первый день VI тура состоялись 8 матчей.

Сборная Азербайджана в первой группе лиги С сыграла вничью с Люксембургом. В другом матче Черногория обыграла Кипр со счетом 4:0. Черногория перешла в группу B, как победитель, а Кипр будет играть в плей-офф, чтобы остаться в лиге C.

По результатам сегодняшних игр, еще одна команда завоевала путевку. Так, Испания, дома в Лиге А забив 6 безответных мячей в ворота Германии, вышла в полуфинал Лиги Наций. Встреча 4-й группы между сборными Швейцарии и Украины не состоялась. Причина - массовое заражение коронавирусом в сборной Украины.

Лига Наций УЕФА

VI тур

17 ноября

Лига А

3-я группа

23:45. Хорватия - Португалия - 2:3

23:45. Франция - Швеция - 4:2

Франция - 16, Португалия - 11, Хорватия - 4, Швеция - 3.

4-я группа

23:45. Испания - Германия - 6:0

23:45. Швейцария - Украина – не состоялась.

Испания - 11, Германия - 9, Украина - 6, Швейцария - 3.

Лига C

1-я группа

23:45. Черногория - Кипр – 4:0

23:45. Люксембург - Азербайджан - 0:0

Черногория - 13, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кипр - 4.

Лига D

1-я группа

23:45. Андорра - Латвия - 0:5

23:45. Мальта - Фарерские острова - 1:1

Фарерские острова - 12, Мальта - 9, Латвия - 7, Андорра - 2.

2-я группа

23:45. Гибралтар - Лихтенштейн - 1:1

Гибралтар - 8, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2.