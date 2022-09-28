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Лига Наций: Испания стала последним участником плей-офф

Лига Наций: Испания стала последним участником плей-офф Сборная Испании по футболу на выезде со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 2-й группы дивизиона A Лиги наций.
Футбол
28 сентября 2022 г. 01:02
Лига Наций: Испания стала последним участником плей-офф

Сборная Испании по футболу на выезде со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 2-й группы дивизиона A Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла во вторник в Браге.

Гол забил Альваро Мората на 88-й минуте.

Испанцы заняли первое место в группе с 11 очками, португальцы стали вторыми (10), третье место заняла команда Швейцарии (9), турнирную таблицу замкнула сборная Чехии (4).

Таким образом, сборная Испании вышла в плей-офф.

Отметим, что плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

Напомним, что ранее участниками финальной стадии Лиги наций стали сборные Нидерландов, Италии и Хорватии. Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки.

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