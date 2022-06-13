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Лига Наций: Испания победила Чехию

Лига Наций: Испания победила Чехию Сборная Испании по футболу в воскресенье одержала победу над командой Чехии со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группы 2 дивизиона А Лиги наций.
Футбол
13 июня 2022 г. 01:04
Лига Наций: Испания победила Чехию

Сборная Испании по футболу в воскресенье одержала победу над командой Чехии со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группы 2 дивизиона А Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в Малаге.

В составе победителей отличились Карлос Солер (24-я минута) и Пабло Сарабия (75). Испанцы и чехи встречались во втором туре Лиги наций, тогда команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Испанцы одержали вторую победу при двух ничьих и набрали восемь очков. На счету чехов четыре балла. Следующий матч сборная Испании проведет дома против команды Швейцарии 24 сентября, чехи в этот же день встретятся на своем поле с португальцами.

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