Лига Наций: Греция и Грузия могут стать победителями своих групп

Сегодня состоятся первые 9 матчей четвертого тура Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, две встречи будут сыграны в Лигах А и В, 4 - в Лиге С и 1 - в Лиге D.
В группе 2 Лиги А Швейцария, которая пока не набрала ни одного очка примет лидера Португалию.
В другой встрече группы Испания сыграет с Чехией. Первый поединок между этими командами в Праге завершился вничью 2:2.
Лидер группы 4 лиги B Норвегия примет Швецию, а Сербия Словению.
Выступающая в Лиге С сборная Грузия, в случае успеха дома над Болгарией, станет безоговорочным победителем группы 4 группы. Аналогичного может добиться и Греция, если одолеет Косово.
Лига Наций УЕФА
IV тур
12 июня
Лига А
2 группа
22:45. Швейцария - Португалия
22:45. Испания - Чехия
Очки: Португалия - 7, Испания - 5, Чехия - 4, Швейцария - 0.
Лига В
4 группа
20:00. Норвегия - Швеция
22:45. Словения - Сербия
Очки: Норвегия - 7, Сербия - 6, Швеция - 3, Словения - 1.
Лига С
2 группа
17:00. Северная Ирландия - Кипр
22:45. Греция - Косово
Очки: Греция - 9, Косово - 6, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1.
4 группа
20:00. Северная Македония - Гибралтар
20:00. Грузия - Болгария
Очки: Грузия - 9, Северная Македония - 4, Болгария - 2, Гибралтар - 1.
Лига D
2 группа
22:45. Мальта - Сан-Марино
Очки: Эстония - 6, Мальта - 3, Сан-Марино - 0.