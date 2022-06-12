Лига Наций: Греция и Грузия могут стать победителями своих групп

Сегодня состоятся первые 9 матчей четвертого тура Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся первые 9 матчей четвертого тура Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, две встречи будут сыграны в Лигах А и В, 4 - в Лиге С и 1 - в Лиге D.

В группе 2 Лиги А Швейцария, которая пока не набрала ни одного очка примет лидера Португалию.

В другой встрече группы Испания сыграет с Чехией. Первый поединок между этими командами в Праге завершился вничью 2:2.

Лидер группы 4 лиги B Норвегия примет Швецию, а Сербия Словению.

Выступающая в Лиге С сборная Грузия, в случае успеха дома над Болгарией, станет безоговорочным победителем группы 4 группы. Аналогичного может добиться и Греция, если одолеет Косово.

Лига Наций УЕФА

IV тур

12 июня

Лига А

2 группа

22:45. Швейцария - Португалия

22:45. Испания - Чехия

Очки: Португалия - 7, Испания - 5, Чехия - 4, Швейцария - 0.

Лига В

4 группа

20:00. Норвегия - Швеция

22:45. Словения - Сербия

Очки: Норвегия - 7, Сербия - 6, Швеция - 3, Словения - 1.

Лига С

2 группа

17:00. Северная Ирландия - Кипр

22:45. Греция - Косово

Очки: Греция - 9, Косово - 6, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1.

4 группа

20:00. Северная Македония - Гибралтар

20:00. Грузия - Болгария

Очки: Грузия - 9, Северная Македония - 4, Болгария - 2, Гибралтар - 1.

Лига D

2 группа

22:45. Мальта - Сан-Марино

Очки: Эстония - 6, Мальта - 3, Сан-Марино - 0.