Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию

Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах A, B, C и D всего было проведено 7 матчей.
Чемпион мира сборная Франции гостях сыграла вничью с финалистом чемпионата Европы Хорватией со счетом 1:1 в гостевом матче второго тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.
В составе хозяев гол на 83-й минуте с пенальти забил Андрей Крамарич. У французов отличился Адриен Рабьо (52). Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел 150-й матч за национальную команду. 36-летний футболист является рекордсменом по числу игр за хорватскую сборную. На втором месте идет Дарио Срна (134), на третьем - Стипе Плетикоса (114).
В этой группе Дания на выезде обыграла Австрию 2:1.
В единственном матче лиги B Исландия сыграла вничью с Албанией - 1:1.
В 3-й группе Лиги С Казахстан неожиданно обыграл Словакию - 1:0
Лига А
1 группа
Австрия – Дания – 1:2
Хорватия – Франция – 1:1
Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.
Лига В
2 группа
Исландия – Албания – 1:1
Очки: Исландия - 2, Израиль - 1, Албания - 1, Россия - (исключены из турнира)
Лига С
3 группа
Беларусь – Азербайджан – 0:0
Словакия – Казахстан – 0:1
Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, Азербайджан – 1.
Лига D
1 группа
Латвия – Лихтенштейн – 1:0
Андорра – Молдова – 0:0
Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.