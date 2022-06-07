Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию

Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах A, B, C и D всего было проведено 7 матчей.

Чемпион мира сборная Франции гостях сыграла вничью с финалистом чемпионата Европы Хорватией со счетом 1:1 в гостевом матче второго тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.

В составе хозяев гол на 83-й минуте с пенальти забил Андрей Крамарич. У французов отличился Адриен Рабьо (52). Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел 150-й матч за национальную команду. 36-летний футболист является рекордсменом по числу игр за хорватскую сборную. На втором месте идет Дарио Срна (134), на третьем - Стипе Плетикоса (114).

В этой группе Дания на выезде обыграла Австрию 2:1.

В единственном матче лиги B Исландия сыграла вничью с Албанией - 1:1.

В 3-й группе Лиги С Казахстан неожиданно обыграл Словакию - 1:0

Лига А

1 группа

Австрия – Дания – 1:2

Хорватия – Франция – 1:1

Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.

Лига В

2 группа

Исландия – Албания – 1:1

Очки: Исландия - 2, Израиль - 1, Албания - 1, Россия - (исключены из турнира)

Лига С

3 группа

Беларусь – Азербайджан – 0:0

Словакия – Казахстан – 0:1

Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, Азербайджан – 1.

Лига D

1 группа

Латвия – Лихтенштейн – 1:0

Андорра – Молдова – 0:0

Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.