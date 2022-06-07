О нас

Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию

Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
7 июня 2022 г. 02:22
Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию

Состоялись очередные матчи второго раунда группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах A, B, C и D всего было проведено 7 матчей.

Чемпион мира сборная Франции гостях сыграла вничью с финалистом чемпионата Европы Хорватией со счетом 1:1 в гостевом матче второго тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.

В составе хозяев гол на 83-й минуте с пенальти забил Андрей Крамарич. У французов отличился Адриен Рабьо (52). Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провел 150-й матч за национальную команду. 36-летний футболист является рекордсменом по числу игр за хорватскую сборную. На втором месте идет Дарио Срна (134), на третьем - Стипе Плетикоса (114).

В этой группе Дания на выезде обыграла Австрию 2:1.

В единственном матче лиги B Исландия сыграла вничью с Албанией - 1:1.

В 3-й группе Лиги С Казахстан неожиданно обыграл Словакию - 1:0

Лига А

1 группа

Австрия – Дания – 1:2

Хорватия – Франция – 1:1

Очки: Дания - 6, Австрия - 3, Франция - 1, Хорватия - 1.

Лига В

2 группа

Исландия – Албания – 1:1

Очки: Исландия - 2, Израиль - 1, Албания - 1, Россия - (исключены из турнира)

Лига С

3 группа

Беларусь – Азербайджан – 0:0

Словакия – Казахстан – 0:1

Очки: Казахстан - 6, Словакия - 3, Беларусь - 1, Азербайджан – 1.

Лига D

1 группа

Латвия – Лихтенштейн – 1:0

Андорра – Молдова – 0:0

Очки: Латвия - 6, Молдова - 4, Андорра - 1, Лихтенштейн - 0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоMillətlər Liqası: Fransa Xorvatiya ilə heç-heçə edib, Qazaxıstan Slovakiyaya qalib gəlib

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi