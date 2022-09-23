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Лига Наций: Франция обыграла Австрию, Хорватия победила Данию

Лига Наций: Франция обыграла Австрию, Хорватия победила Данию Сборная Франции обыграла Австрию в ответном матче Лиги наций А, группы 1.
Футбол
23 сентября 2022 г. 01:14
Лига Наций: Франция обыграла Австрию, Хорватия победила Данию

Сборная Франции обыграла Австрию в ответном матче Лиги наций А, группы 1.

Как передает Report, встреча на стадионе «Стад де Франс» завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе французской команды отметились Кильян Мбаппе и Оливье Жиру.

Франция одержала первую победу в Лиге наций в этом сезоне, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

В другом ответном матче Лиги наций А, группы 1, Хорватия победила Данию со счетом 2:1.

За хорватскую национальную команду забили Борна Соса и Ловро Майер. За сборную Дании Кристиан Эриксен.

Перед последним 6-м туром группового этапа Лиги наций Хорватия лидирует в группе А1 (10 очков), Дания — вторая (9 очков), Франция — третья (5 очков), Австрия — четвертая (4 очка).

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