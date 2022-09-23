Лига Наций: Франция обыграла Австрию, Хорватия победила Данию

Сборная Франции обыграла Австрию в ответном матче Лиги наций А, группы 1.
Голами в составе французской команды отметились Кильян Мбаппе и Оливье Жиру.
Франция одержала первую победу в Лиге наций в этом сезоне, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
В другом ответном матче Лиги наций А, группы 1, Хорватия победила Данию со счетом 2:1.
За хорватскую национальную команду забили Борна Соса и Ловро Майер. За сборную Дании Кристиан Эриксен.
Перед последним 6-м туром группового этапа Лиги наций Хорватия лидирует в группе А1 (10 очков), Дания — вторая (9 очков), Франция — третья (5 очков), Австрия — четвертая (4 очка).