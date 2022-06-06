Лига Наций: Дубль Роналду помог сборной Португалии победить швейцарцев

Стартовал второй тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день в Лигах A, B, C и D было сыграно 9 игр.

Португалия принимала Швейцарию во второй группе Лиги А. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0. Два мяча в свой актив записал Криштиану Роналду.

В другой встрече Испания избежала поражения от Чехии, забив гол в конце поединка – 2:2.

В группе 4 Лиги В сборная Норвегии победила в гостях шведов со счетом 2:1. В группе 4 Лиги С команда Северной Македонии на выезде выиграла у Гибралтара (2:0), а болгары дома уступили Грузии (2:5).

Лига Наций УЕФА

II тур

Лига А

2 группа

22:45. Португалия – Швейцария – 4:0

22:45. Чехия – Испания – 2:2

Очки: Португалия - 4, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.

Лига В

4 группа

22:45. Сербия – Словения – 4:1

22:45. Швеция – Норвегия – 1:2

Очки: Норвегия - 6, Сербия - 3, Швеция - 3, Словения - 0.

Лига С

2 группа

20:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0

22:45. Косово – Греция – 0:1

Очки: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1.

4 группа

20:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2

22:45. Болгария – Грузия – 2:5

Очки: Грузия - 6, Северная Македония - 4, Болгария - 1, Гибралтар - 0.

Лига D

2 группа

17:00. Сан-Марино – Мальта – 0:2

Очки: Мальта - 3 (1 игра), Эстония - 3 (1), Сан-Марино - 0 (2).