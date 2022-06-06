Лига Наций: Дубль Роналду помог сборной Португалии победить швейцарцев

Стартовал второй тур группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в первый день в Лигах A, B, C и D было сыграно 9 игр.
Португалия принимала Швейцарию во второй группе Лиги А. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0. Два мяча в свой актив записал Криштиану Роналду.
В другой встрече Испания избежала поражения от Чехии, забив гол в конце поединка – 2:2.
В группе 4 Лиги В сборная Норвегии победила в гостях шведов со счетом 2:1. В группе 4 Лиги С команда Северной Македонии на выезде выиграла у Гибралтара (2:0), а болгары дома уступили Грузии (2:5).
Лига Наций УЕФА
II тур
Лига А
2 группа
22:45. Португалия – Швейцария – 4:0
22:45. Чехия – Испания – 2:2
Очки: Португалия - 4, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.
Лига В
4 группа
22:45. Сербия – Словения – 4:1
22:45. Швеция – Норвегия – 1:2
Очки: Норвегия - 6, Сербия - 3, Швеция - 3, Словения - 0.
Лига С
2 группа
20:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0
22:45. Косово – Греция – 0:1
Очки: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия - 1, Кипр - 1.
4 группа
20:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
22:45. Болгария – Грузия – 2:5
Очки: Грузия - 6, Северная Македония - 4, Болгария - 1, Гибралтар - 0.
Лига D
2 группа
17:00. Сан-Марино – Мальта – 0:2
Очки: Мальта - 3 (1 игра), Эстония - 3 (1), Сан-Марино - 0 (2).