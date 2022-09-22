Лига наций: Дания и Нидерланды могут выйти в финальный раунд

Сегодня стартует пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, всего будет в лигах A, C и D состоятся 10 игр.
Сборные Дании и Нидерландов в группе А могут обеспечить себе выход в финальную стадию раунда. Для этого скандинавы должны обыграть Хорватию в Загребе, а "оранжевые" - Польшу в Варшаве.
Кроме того, если Франция проиграет Австрии дома, то за 1 тур до конца группового раунда попрощается с лигой А.
Лига наций УЕФА
Групповой этап, V тур
22 сентября
Лига А
1 группа
22:45. Франция - Австрия
22:45. Хорватия - Дания
Очки: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.
4 группа
22:45. Польша - Нидерланды
22:45. Бельгия - Уэльс
Очки: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига С
1 группа
22:45. Турция - Люксембург
22:45. Литва - Фарерские острова
Очки: Турция - 9, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.
3 группа
18:00. Казахстан - Беларусь
22:45. Словакия - Азербайджан
Очки: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.
Лига D
1 группа
20:00. Латвия - Молдова
22:45. Лихтенштейн - Андорра
Очки: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн – 0.