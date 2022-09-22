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Лига наций: Дания и Нидерланды могут выйти в финальный раунд

Лига наций: Дания и Нидерланды могут выйти в финальный раунд Сегодня стартует пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
22 сентября 2022 г. 08:12
Лига наций: Дания и Нидерланды могут выйти в финальный раунд

Сегодня стартует пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, всего будет в лигах A, C и D состоятся 10 игр.

Сборные Дании и Нидерландов в группе А могут обеспечить себе выход в финальную стадию раунда. Для этого скандинавы должны обыграть Хорватию в Загребе, а "оранжевые" - Польшу в Варшаве.

Кроме того, если Франция проиграет Австрии дома, то за 1 тур до конца группового раунда попрощается с лигой А.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, V тур

22 сентября

Лига А

1 группа

22:45. Франция - Австрия

22:45. Хорватия - Дания

Очки: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.

4 группа

22:45. Польша - Нидерланды

22:45. Бельгия - Уэльс

Очки: Нидерланды - 10, Бельгия - 7, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига С

1 группа

22:45. Турция - Люксембург

22:45. Литва - Фарерские острова

Очки: Турция - 9, Люксембург - 7, Фарерские острова - 4, Литва - 0.

3 группа

18:00. Казахстан - Беларусь

22:45. Словакия - Азербайджан

Очки: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.

Лига D

1 группа

20:00. Латвия - Молдова

22:45. Лихтенштейн - Андорра

Очки: Латвия - 12, Молдова - 7, Андорра - 4, Лихтенштейн – 0.

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