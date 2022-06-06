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Лига Наций: Чемпионы мира в гостях сыграют с финалистом первенства Европы

Лига Наций: Чемпионы мира в гостях сыграют с финалистом первенства Европы Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.
Футбол
6 июня 2022 г. 08:13
Лига Наций: Чемпионы мира в гостях сыграют с финалистом первенства Европы

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 7 матчей.

Чемпионы мира французы в группе 1 Лиги А в гостях сыграют с финалистом чемпионата Европы Хорватией.

Азербайджан в третьей группе лиги С сыграет в Сербии с Беларусью, Казахстан примет Словакию.

Лига А

1 группа

22:45. Австрия - Дания

22:45. Хорватия - Франция

Очки: Австрия - 3, Дания - 3, Франция - 0, Хорватия - 0.

Лига В

2 группа

22:45. Исландия - Албания

Очки: Исландия - 1, Израиль - 1, Албания - 0, Россия - (исключена из турнира).

Лига С

3 группа

22:45. Беларусь - Азербайджан

22:45. Словакия - Казахстан

Очки: Казахстан - 3, Словакия - 3, Беларусь - 0, Азербайджан – 0.

Лига D

1 группа

20:00. Латвия - Лихтенштейн

22:45. Андорра - Молдова

Очки: Латвия - 3, Молдова - 3, Лихтенштейн - 0, Андорра – 0.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Fransa Xorvatiyanın, Qazaxıstan Slovakiyanın qonağı olacaq

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