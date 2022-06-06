Лига Наций: Чемпионы мира в гостях сыграют с финалистом первенства Европы

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 7 матчей.
Чемпионы мира французы в группе 1 Лиги А в гостях сыграют с финалистом чемпионата Европы Хорватией.
Азербайджан в третьей группе лиги С сыграет в Сербии с Беларусью, Казахстан примет Словакию.
Лига А
1 группа
22:45. Австрия - Дания
22:45. Хорватия - Франция
Очки: Австрия - 3, Дания - 3, Франция - 0, Хорватия - 0.
Лига В
2 группа
22:45. Исландия - Албания
Очки: Исландия - 1, Израиль - 1, Албания - 0, Россия - (исключена из турнира).
Лига С
3 группа
22:45. Беларусь - Азербайджан
22:45. Словакия - Казахстан
Очки: Казахстан - 3, Словакия - 3, Беларусь - 0, Азербайджан – 0.
Лига D
1 группа
20:00. Латвия - Лихтенштейн
22:45. Андорра - Молдова
Очки: Латвия - 3, Молдова - 3, Лихтенштейн - 0, Андорра – 0.