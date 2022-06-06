Лига Наций: Чемпионы мира в гостях сыграют с финалистом первенства Европы

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня пройдут очередные матчи второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 7 матчей.

Чемпионы мира французы в группе 1 Лиги А в гостях сыграют с финалистом чемпионата Европы Хорватией.

Азербайджан в третьей группе лиги С сыграет в Сербии с Беларусью, Казахстан примет Словакию.

Лига А

1 группа

22:45. Австрия - Дания

22:45. Хорватия - Франция

Очки: Австрия - 3, Дания - 3, Франция - 0, Хорватия - 0.

Лига В

2 группа

22:45. Исландия - Албания

Очки: Исландия - 1, Израиль - 1, Албания - 0, Россия - (исключена из турнира).

Лига С

3 группа

22:45. Беларусь - Азербайджан

22:45. Словакия - Казахстан

Очки: Казахстан - 3, Словакия - 3, Беларусь - 0, Азербайджан – 0.

Лига D

1 группа

20:00. Латвия - Лихтенштейн

22:45. Андорра - Молдова

Очки: Латвия - 3, Молдова - 3, Лихтенштейн - 0, Андорра – 0.