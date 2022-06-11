Лига Наций: Австрия сыграла вничью с Францией

10 июня сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций.

10 июня сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в городе Вена (Австрия). Она завершилась ничейным исходом – 1:1.

Сборная Австрии вышла вперёд на 37-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий национальной команды Андреас Вайман. Франция смогла уйти от поражения на 83-й минуте, отличился нападающий Килиан Мбаппе.

Сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А, группы 1, набрав четыре очка. Национальная команда Франции занимает последнее место, записав в свой актив два балла.