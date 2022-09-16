Лига конференций: Завершился второй тур группового этапа

Завершился второй тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Завершился второй тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, представитель Турции на турнире "Башакшехир" встречался дома с итальянской "Фиорентиной". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Голы забили Сердар Гюрлер на 54-й и 71-й минутах, а также ​​Бертран Траоре на 90-й минуте.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, II тур

15 сентября

Группа А

23:00. "Башакшехир" (Турция) — "Фиорентина" (Италия) — 3:0

23:00. РФШ (Латвия) — "Хартс" (Шотландия) — 0:1

Очки: "Башакшехир" - 3, РФШ - 1, "Фиорентина" - 1, "Хартс" - 0.

Группа В

23:00. "Стяуа" (Румыния) — "Андерлехт" (Бельгия) — 0:0

23:00. "Силькеборг" (Дания) — "Вест Хэм" (Англия) — 2:3

Очки: "Вест Хэм" - 3, "Андерлехт" - 3, "Силькеборг" - 0, "Стяуа" - 0.

Группа С

23:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Вильярреал" (Испания) – 1:2

23:00. "Лех" (Польша) — «Австрия" (Вена, Австрия) — 4:1

Очки: "Вильяреал" — 3, "Хапоэль" — 1, "Аустрия" — 1, "Лех" — 0.

Группа D

23:00. "Партизан" (Сербия) — "Ницца" (Франция) — 1:1

23:00. "Кёльн» (Германия) — "Словачко" (Чехия) — 4:2

Очки: "Партизан" - 1, "Словакко" - 1, "Кёльн" - 1, "Ницца" - 1.

Группа Е

20:45. "Аполлон" (Лимассол, Кипр) — "Днепр-1" (Украина) — 1:3

20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 4:1

Очки: "АЗ Алкмар" - 6, "Днепр" - 3, "Аполлон" - 1, "Вадуц" - 1.

Группа F

20:45. «Юргорден» (Швеция) — «Мольде» (Норвегия) — 3:2

20:45. «Гент» (Бельгия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 3:0

Очки: "Юргорден" - 4, "Гент" - 4, "Мольде" - 1, "Шэмрок Роверс" 1.

Группа G

20:45. ЧФР (Румыния) – «Сивасспор» (Турция) – 0:1

20:45. «Славия» (Прага, Чехия) — «Балканы» (Косово) — 3:2

Очки: "Славия" - 4, "Сивасспор" - 4, ЧФР - 1, "Балканы" - 1.

Группа Н

20:45. «Жальгирис» (Литва) — «Базель» (Швейцария) — 0:1

20:45. «Пуник» (Армения) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:0

Очки: "Базель" - 6, "Пуник" - 3, "Жальгирис" - 1, "Слован" - 1.