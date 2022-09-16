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Лига конференций: Завершился второй тур группового этапа

Лига конференций: Завершился второй тур группового этапа Завершился второй тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
16 сентября 2022 г. 01:06
Лига конференций: Завершился второй тур группового этапа

Завершился второй тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, представитель Турции на турнире "Башакшехир" встречался дома с итальянской "Фиорентиной". Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Голы забили Сердар Гюрлер на 54-й и 71-й минутах, а также ​​Бертран Траоре на 90-й минуте.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, II тур

15 сентября

Группа А

23:00. "Башакшехир" (Турция) — "Фиорентина" (Италия) — 3:0

23:00. РФШ (Латвия) — "Хартс" (Шотландия) — 0:1

Очки: "Башакшехир" - 3, РФШ - 1, "Фиорентина" - 1, "Хартс" - 0.

Группа В

23:00. "Стяуа" (Румыния) — "Андерлехт" (Бельгия) — 0:0

23:00. "Силькеборг" (Дания) — "Вест Хэм" (Англия) — 2:3

Очки: "Вест Хэм" - 3, "Андерлехт" - 3, "Силькеборг" - 0, "Стяуа" - 0.

Группа С

23:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Вильярреал" (Испания) – 1:2

23:00. "Лех" (Польша) — «Австрия" (Вена, Австрия) — 4:1

Очки: "Вильяреал" — 3, "Хапоэль" — 1, "Аустрия" — 1, "Лех" — 0.

Группа D

23:00. "Партизан" (Сербия) — "Ницца" (Франция) — 1:1

23:00. "Кёльн» (Германия) — "Словачко" (Чехия) — 4:2

Очки: "Партизан" - 1, "Словакко" - 1, "Кёльн" - 1, "Ницца" - 1.

Группа Е

20:45. "Аполлон" (Лимассол, Кипр) — "Днепр-1" (Украина) — 1:3

20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 4:1

Очки: "АЗ Алкмар" - 6, "Днепр" - 3, "Аполлон" - 1, "Вадуц" - 1.

Группа F

20:45. «Юргорден» (Швеция) — «Мольде» (Норвегия) — 3:2

20:45. «Гент» (Бельгия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 3:0

Очки: "Юргорден" - 4, "Гент" - 4, "Мольде" - 1, "Шэмрок Роверс" 1.

Группа G

20:45. ЧФР (Румыния) – «Сивасспор» (Турция) – 0:1

20:45. «Славия» (Прага, Чехия) — «Балканы» (Косово) — 3:2

Очки: "Славия" - 4, "Сивасспор" - 4, ЧФР - 1, "Балканы" - 1.

Группа Н

20:45. «Жальгирис» (Литва) — «Базель» (Швейцария) — 0:1

20:45. «Пуник» (Армения) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 2:0

Очки: "Базель" - 6, "Пуник" - 3, "Жальгирис" - 1, "Слован" - 1.

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