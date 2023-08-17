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Лига конференций: "Нефтчи" открыл счет в игре с "Бешикташем"

Лига конференций: "Нефтчи" открыл счет в игре с "Бешикташем" В Стамбуле начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи".
Футбол
17 августа 2023 г. 22:47
Лига конференций: Нефтчи открыл счет в игре с Бешикташем

В ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который проходит в Стамбуле между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи", открыт счет.

Как сообщает Report, первый гол в матче забил бакинский клуб.

В составе гостей на 36-й минуте отличился капитан Эмин Махмудов.

22:11

В Стамбуле начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи".

Как сообщает Report, стартовый свисток прозвучал в 22:00 по бакинскому времени.

Судит матч австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер.

Напомним, что первая игра между командами в Баку завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Beşiktaş" - "Neftçi" oyununda birinci hissə başa çatıb - YENİLƏNİB-3

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