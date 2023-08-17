Лига конференций: "Нефтчи" открыл счет в игре с "Бешикташем"

В ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который проходит в Стамбуле между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи", открыт счет.
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В составе гостей на 36-й минуте отличился капитан Эмин Махмудов.
22:11
В Стамбуле начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи".
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Судит матч австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер.
Напомним, что первая игра между командами в Баку завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:3.