Лига конференций: "Нефтчи" открыл счет в игре с "Бешикташем"

В Стамбуле начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи".

В ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который проходит в Стамбуле между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи", открыт счет.

Как сообщает Report , первый гол в матче забил бакинский клуб.

В составе гостей на 36-й минуте отличился капитан Эмин Махмудов.



22:11

В Стамбуле начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным "Бешикташем" и бакинским "Нефтчи".

Как сообщает Report , стартовый свисток прозвучал в 22:00 по бакинскому времени.

Судит матч австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер.

Напомним, что первая игра между командами в Баку завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:3.