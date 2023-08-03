Лига конференций: "Омония" забила третий гол в ворота "Габалы"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между кипрской "Омонией" и азербайджанской "Габалой" забит ранний гол.

Кипрская "Омония" забила третий гол "Габале" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , на 39-й минуте отметился Адам Ланг.

21:34

Кипрская "Омония" забила второй гол "Габале" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , на 29-й минуте игры Роман Безус оформил дубль, точно исполнив пенальти.

21:12

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между кипрской "Омонией" и азербайджанской "Габалой" забит ранний гол.

Как передает Report , на 5-й минуте игры отличился игрок хозяев Роман Безус.



Отметим, что встреча, проходящая на GSP Arena в Никосии, началась в 21:00 по бакинскому времени.

В первой игре, которая состоялась в Габале, местная команда одержала победу со счетом 3:2.