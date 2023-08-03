Лига конференций: "Омония" забила третий гол в ворота "Габалы"

Кипрская "Омония" забила третий гол "Габале" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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Кипрская "Омония" забила второй гол "Габале" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между кипрской "Омонией" и азербайджанской "Габалой" забит ранний гол.
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Отметим, что встреча, проходящая на GSP Arena в Никосии, началась в 21:00 по бакинскому времени.
В первой игре, которая состоялась в Габале, местная команда одержала победу со счетом 3:2.